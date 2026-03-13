H Google φέρνει σημαντικές αναβαθμίσεις στα Google Maps και την πλοήγηση

Τα Google Maps ανανεώνονται δραστικά με την ενσωμάτωση του Gemini AI, φέρνοντας φωνητική αναζήτηση και αναβαθμισμένη πλοήγηση σε τρισδιάστατο περιβάλλον, σε μια από τις μεγαλύτερες ενημερώσεις της εφαρμογής εδώ και δεκαετία.



Νέα φωνητική λειτουργία Ask Maps

Η κύρια καινοτομία είναι το «Ask Maps», μια πλατφόρμα με την βοήθεια του Gemini που επιτρέπει στο χρήστη να κάνει απλές ή και σύνθετες ερωτήσεις με φυσικό τρόπο για θέματα που αφορούν τοπικές αναζητήσεις, όπως «Πού να φορτίσω το κινητό μου χωρίς ουρά για καφέ;» ή «Υπάρχει δημόσιο γήπεδο τένις με φώτα ανοιχτά απόψε;».

Η λειτουργία αναλύει δεδομένα από 250 εκατομμύρια σημεία ενδιαφέροντος, συνδυάζοντας πληροφορίες από το Street View και την κοινότητα των χρηστών και προσφέρει εξατομικευμένες προτάσεις βασισμένες και σε προηγούμενες αναζητήσεις ή αποθηκευμένα μέρη. Από εκεί, οι χρήστες μπορούν να μετατρέψουν τις προτάσεις σε πλοήγηση, να κάνουν κρατήσεις ή να μοιραστούν τοποθεσίες απευθείας από το chat με φίλους.

Η έναρξη λειτουργίας του Ask Maps γίνεται σε ΗΠΑ και Ινδία μέσω Android και iOS και σύντομα θα έρθει και στην έκδοση desktop. Οι υπόλοιπες αγορές θα ακολουθήσουν αργότερα.

Αναβαθμισμένη πλοήγηση σε 3 διαστάσεις

Η πλοήγηση γίνεται πιο λεπτομερής με 3D οπτική που αποτυπώνει κτίρια, γέφυρες, οδοφράγματα και το δρόμο, χρησιμοποιώντας το Gemini για ανάλυση των δεδομένων από το Street View και αεροφωτογραφιών. Η εφαρμογή αναδεικνύει λωρίδες, διαβάσεις πεζών, φανάρια και πινακίδες, με έξυπνο zoom, έτσι ώστε να προετοιμάζει καλύτερα τον οδηγό για στροφές και αλλαγές λωρίδας.

Θα υποστηρίζει και φωνητική καθοδήγηση, προληπτικές ειδοποιήσεις για την κίνηση, προτάσεις για parking και σύγκριση διαδρομών με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ξεκινά και αυτό στις ΗΠΑ σε κινητά, CarPlay, Android Auto και οχήματα με ενσωματωμένες λειτουργίες της Google και θα επεκταθεί σταδιακά το επόμενο διάστημα.