Google I/O 2026: Οι επόμενες ανακοινώσεις για Android 17 και Gemini έρχονται στις 19 Μαΐου

Η Google άνοιξε τα χαρτιά της για το 2026 και ανακοίνωσε πως η ετήσια εκδήλωσή της για developers, το Google I/O, θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο, στο Shoreline Amphitheatre στο Mountain View της Καλιφόρνια, με ταυτόχρονη online συμμετοχή για το κοινό από όλο τον κόσμο. Η Google αναμένεται να δώσει φέτος βάρος κυρίως στο AI και στο Gemini, αλλά και σε όσα έρχονται στο Android 17 και το Cloud.



Google I/O 2026: Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί

Το Google I/O 2026 έχει προγραμματιστεί για τις 19 και 20 Μαΐου 2026, στο κλασικό αμφιθέατρο που έχει φιλοξενήσει το event για πολλά χρόνια. Η παρουσίαση της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί τόσο φυσικά όσο και online μέσω της σελίδας io.google, ώστε developers και ενδιαφερόμενοι από όλο τον κόσμο να μπορούν να παρακολουθήσουν την κύρια ομιλία και τα διάφορα sessions.

See you all at Google I/O starting May 19th! https://t.co/KgNKbb3nMu pic.twitter.com/OD6x3IYtTi — Sundar Pichai (@sundarpichai) February 17, 2026

Google I/O 2026: Στο επίκεντρο ενδιαφέροντος AI και Gemini

Η Google δεν κρύβει την προσοχή της στην Τεχνητή Νοημοσύνη: στην επίσημη ανακοίνωση τονίζεται ότι θα παρουσιαστούν οι πιο πρόσφατες εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση στο Gemini, τον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρείας σε αυτό το κομμάτι. Στο επίκεντρο προβάλλεται η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε Android, Chrome, Workspace, Cloud και άλλες πλατφόρμες, με στόχο τη δημιουργία πιο προσωποποιημένων εμπειριών για τους χρήστες.



Google I/O 2026: Οι ανακοινώσεις

Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι θα έχουμε μια κύρια ομιλία (keynote) του Σουντάρ Πιτσάι (CEO της Google) και άλλων ανώτερων στελεχών, με την παρουσίαση της μεγάλης πλατφόρμας AI της Google, των νέων μοντέλων Gemini και των αναβαθμισμένων δυνατοτήτων της ΑΙ.

Θα υπάρχουν ακόμη sessions και workshops για developers, με έμφαση σε κώδικα με χρήση του AI, νέες τεχνολογίες για τα λογισμικά σε Android, Chrome και Cloud, ώστε η προγραμματιστική κοινότητα να βοηθηθεί στο να αξιοποιήσει τη νέα γενιά τεχνολογιών. Τέλος, θα υπάρξουν και επιδείξεις πλατφορμών, που θα δείξουν πώς η AI ενσωματώνεται σε πραγματικές εφαρμογές.



Η στρατηγική της Google στο 2026

Η επιλογή των ημερομηνιών 19–20 Μαΐου τοποθετεί το Google I/O στο πεδίο της μάχης, αφού η εταιρεία θέλει να είναι έτοιμη να πάρει θέση απέναντι στους «μεγάλους αντιπάλους» της και τις δικές τους εκδηλώσεις, όπως το Build της Microsoft και το WWDC της Apple.