Apple: Διαθέσιμο το iOS 26.3 - Κάνει πιο εύκολη τη μετάβαση σε Android

Η Apple έδωσε πριν από μερικές ώρες στη διάθεση των χρηστών την ενημέρωση iOS 26.3, η οποία φέρνει ένα νέο, εσωτερικό εργαλείο που διευκολύνει σημαντικά τη μετάβαση χρηστών από την πλατφόρμα iPhone σε Android. Με τον νέο τύπο «Transfer to Android» που εμφανίζεται στις Ρυθμίσεις του iPhone, οι χρήστες μπορούν πλέον να μεταφέρουν ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών -όπως φωτογραφίες, μηνύματα, σημειώσεις, εφαρμογές, κωδικούς πρόσβασης και ακόμη και τον αριθμό τηλεφώνου- από την προηγούμενη συσκευή τους σε ένα νέο Android smartphone, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση τρίτων εφαρμογών ή η πολύπλοκη, χειροκίνητη μεταφορά αρχείων.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία μεταφοράς iPhone σε Android

Η διαδικασία λειτουργεί ασύρματα, με τη βοήθεια Wi Fi και Bluetooth, παρόμοια με τον τρόπο που δουλεύει το AirDrop, καθώς οι δύο συσκευές τοποθετούνται δίπλα-δίπλα για να δημιουργήσουν τη σύνδεση, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί με σάρωση QR κώδικα στην οθόνη ή με την εισαγωγή ενός αριθμητικού κωδικού.

Μόλις οι συσκευές συνδεθούν, ο χρήστης επιλέγει ποιο από το περιεχόμενό του θέλει να μεταφέρει και ξεκινά η διαδικασία. Φυσικά, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί, αφού δεδομένα που συνδέονται στενά με το οικοσύστημα της Apple, όπως τα στοιχεία υγείας, οι συνδέσεις Bluetooth και οι προστατευμένες σημειώσεις δεν μπορούν να μετακινηθούν, λόγω τεχνικών και πολιτικών περιορισμών.

Η αλλαγή στο οικοσύστημα της Apple

Η εισαγωγή αυτής της λειτουργίας στο iOS 26.3 έρχεται μετά από παρόμοια ενημέρωση στον «πυρήνα» του Android, όπου η Google είχε ήδη φέρει τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων από Android σε iPhone και η οποία εντάσσεται σε ένα πιο ευρύτερο πλαίσιο προσπαθειών των δύο τεχνολογικών κολοσσών για διευκόλυνση των χρηστών και εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω του νόμου Digital Markets Act.

Οι νομικοί περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στις μεγάλες πλατφόρμες πιέζουν την Apple και τη Google να διευκολύνουν τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων από το ένα οικοσύστημα στο άλλο, χωρίς να προκαλούνται αποκλίσεις που να αποτρέπουν την ελεύθερη επιλογή των καταναλωτών.

Ενημερώσεις παντού

Παράλληλα με την ενημέρωση iOS 26.3, είναι ήδη διαθέσιμα παράλληλα και τα σχετικά updates για τις υπόλοιπες συσκευές της Apple, σε μια τακτική που μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια η αμερικανική εταιρεία.