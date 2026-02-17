Η Apple ετοιμάζει μια ειδική εκδήλωση στις 4 Μαρτίου σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Η Apple ετοιμάζει τα νέα της προϊόντα και έτσι ανακοίνωσε μία παρουσίαση με τον τίτλο «special Apple Experience» για τις 4 Μαρτίου 2026 σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Σανγκάη. Η εταιρεία έχει καλέσει περιορισμένο αριθμό δημοσιογράφων και influencers στις τρεις πόλεις, με το προσκλητήριο να αναφέρει απλά ένα «μοναδικό Apple experience», χωρίς να αποκαλύπτει ποια ακριβώς προϊόντα θα παρουσιαστούν ή αν θα υπάρξει δυνατότητα για κάποια hands on εμπειρία.

Apple will be hosting a “special Apple Experience” on March 4th!



New products are expected, such as the iPhone 17e, iPad/iPad Air, and MacBooks. pic.twitter.com/j127l9ujn7 — Brandon Butch (@BrandonButch) February 16, 2026

Κάτι παραπάνω από ένα απλό Apple event

Η χρήση του όρου «experience» αντί για το κλασικό «event» και η παράκαμψη μιας μεγάλης παρουσίασης όπως αυτές που γίνονται στο Apple Park για τα νέα λανσαρίσματα στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: η εταιρεία προτιμά μία πιο εναλλακτική πρόταση, όπου οι καλεσμένοι θα μπορούν να δουν και να δοκιμάσουν ορισμένες νέες συσκευές πριν από την τελική κυκλοφορία τους.

Το πώς ακριβώς αυτή η «ειδική εμπειρία» θα μεταφερθεί -αν θα υπάρξει δηλαδή κάποια μετάδοση σε ζωντανή ροή ή κάποιο video μετά- παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ερωτηματικά της ανακοίνωσης. Το προσκλητήριο φέρει ένα τρισδιάστατο λογότυπο της Apple με κυκλικούς δίσκους σε κίτρινο, πράσινο και μπλε χρώματα, ένα διάγραμμα που έχει ήδη εξάψει τη φαντασία στην κοινότητα που θεωρεί πως συνδέεται με πιθανά νέα χρώματα σε ένα νέο οικονομικό MacBook.

Τι αναμένουμε να παρουσιαστεί

Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν πως θα πρέπει να περιμένουμε μια παρουσίαση σε λιγότερο τυπική μορφή, όπου και θα δούμε αρκετές ανακοινώσεις. Μέσα σε αυτές θα είναι: το redesign του MacBook Pro με τα νέα M5 Pro και M5 Max, την ένατη γενιά του iPad Air και τη 12η γενιά του iPad, αλλά και ένα πιθανό οικονομικό MacBook 12 ιντσών με chip A18, το οποίο θα έχει ως στόχο να προσεγγίσει πιο έντονα την εκπαιδευτική κοινότητα και όσους θέλουν να έχουν μια πρώτη επαφή με το περιβάλλον χρήσης του macOS. Επιπλέον, αναμένεται ανανέωση του Studio Display, ίσως μια νέα έκδοση του Apple TV και πιθανή ενημέρωση για το HomePod mini.

Η προτίμηση στο πιο απλοϊκό event

Για πολλούς, ένα τέτοιο event υποδεικνύει πως η Apple προετοιμάζει μια πιο έντονη προσέγγιση προς την μεσαία κατηγορία και τα πιο οικονομικά μοντέλα της αγοράς, ιδιαίτερα με νέα MacBook και την έκδοση του iPhone 17e που έχουν ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους fans.

Αυτή η στρατηγική, αν πετύχει, είναι δεδομένο πως θα ακολουθηθεί και τα επόμενα χρόνια και ίσως έχουμε ένα νέο τύπο εκδηλώσεων για όλα τα hardware που θα παρουσιάζονται στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρονιάς. Τις επόμενες εβδομάδες θα γίνουμε πιο σοφοί γύρω από το θέμα.