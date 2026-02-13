Πίσω στο πρόγραμμα της βελτιωμένης Siri φαίνεται πως βρίσκεται η Apple

H Apple παρουσίασε το 2024 μια πολύ φιλόδοξη ανασχεδιασμένη έκδοση της Siri, με έντονα χαρακτηριστικά AI και συνολικά φιλόδοξα πλάνα για τη δημιουργία ενός πραγματικά προσωπικού βοηθού. Φτάνοντας στον Φεβρουάριο του 2026 όμως, η εικόνα είναι διαφορετική: η νέα εκδοχή της Siri φαίνεται ότι έχει καθυστερήσει σημαντικά και η Apple πλέον αποδέχεται ότι θα την ενσωματώνει στο λειτουργικό των συσκευών της “τμήμα-τμήμα”.

Τι προσπαθεί να κάνει η Apple με τη νέα Siri

Το σχέδιο που παρουσίασε η Apple το 2024 ήταν αρκετά φιλόδοξο, αφού θέλει μια Siri που δεν θα περιορίζεται στο να απαντάει σε απλές ερωτήσεις τύπου “τι καιρό κάνει σήμερα;”, αλλά θα μπορεί να εκτελεί σύνθετες εργασίες κατόπιν εντολή του χρήστη.

Για παράδειγμα, θα μπορεί να βρίσκει φωτογραφίες σε κάρτες επαφών με μια απλή φωνητική εντολή, θα μπορεί να επεξεργάζεται φωτογραφίες ή και να αναλύει σημειώσεις που έχει κάνει ο χρήστης, δίνοντάς του επιλογή μέχρι και να τις μοιραστεί με τρίτους.

Γιατί αργεί η ανανεωμένη Siri

Σύμφωνα με τον αναλυτή Mark Gurman του Bloomberg, η Apple βρήκε μπροστά της σοβαρά εμπόδια στη νέα Siri κατά τη διάρκεια των δοκιμών της. Το βασικό πρόβλημα ήταν κυρίως η απόδοση, καθώς η βοηθός εκτελούσε εντολές πολύ πιο αργά απ’ ότι είναι αποδεκτό από μεριάς Apple, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις το αποτέλεσμα ή η απάντηση που έδινε ήταν λάθος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η νέα έκδοση της Siri ήταν τόσο αργή, ώστε οι ίδιοι οι προγραμματιστές αποφάσισαν να πάνε πιο πίσω την ευρεία διάθεσή της. Αντί λοιπόν να τη διαθέσει ως μια μεγάλη ανανεωμένη Siri τους επόμενους μήνες, η Apple επιλέγει πλέον να εισάγει τις νέες δυνατότητες σταδιακά, μέσω διαφόρων ενημερώσεων του λογισμικού.



Τι περιμένουν οι χρήστες iOS το 2026

Για τους χρήστες του iPhone και του iPad, η είδηση της καθυστέρησης σημαίνει ένα πράγμα: δεν θα δουν μια μεγάλη ανανέωση της Siri το επόμενο διάστημα. Αντ’ αυτού, θα ξεκινήσουν να βλέπουν μικρές, αλλά σημαντικές βελτιώσεις στον βοηθό σταδιακά (με τις επόμενες ενημερώσεις του iOS), ο οποίος θα αλλάζει από μήνα σε μήνα.

Παράλληλα, η κίνηση της Apple να συνεργαστεί με το Google για να αξιοποιήσει τη δύναμη του Gemini φανερώνει ότι η ζυγαριά στην αγορά βοηθών με βάση το AI μετακινείται: οι εταιρείες πλέον δεν περιορίζονται σε αποκλειστικές δικές τους λύσεις, αλλά κάνουν προσεκτική επιλογή τρίτων εταιρειών που ειδικεύονται στον τομέα.