H Apple ανακοινώνει άμεσα νέα MacBook Pro, iPad και το iPhone 17e

Πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο οι αναφορές πως η Apple ετοιμάζει το μεγάλο κύκλο ανανεώσεων για τα βασικά τις προϊόντα σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: τα MacBook Pro, τα iPad (βασικό μοντέλο και iPad Air) και τα iPhone με τα iPhone 17e.

MacBook Pro (M5)

Στα των MacBook Pro, οι πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένονται νέα μοντέλα 14 και 16 ιντσών με τον επόμενης γενιάς M5 Pro και M5 Max Apple Silicon, που θα αντικαταστήσουν τα τωρινά συστήματα. Οι προβλέψεις αναφέρουν ότι η ανανέωση θα ξεκινήσει πολύ νωρίς το 2026, με πιθανή ανακοίνωση την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, παράλληλα με την διάθεση της έκδοσης macOS 26.3.

Τα νέα μοντέλα θα έχουν υψηλότερη απόδοση σε multi thread, καλύτερη ενεργειακή απόδοση και ενισχυμένες δυνατότητες AI, αλλά με έναν σχεδιασμό που δεν θα ξεφεύγει από αυτά που ξέρουμε σήμερα.



iPad (βασικό μοντέλο και iPad Air)

Στον τομέα των iPad, η Apple φημολογείται πως ετοιμάζει ανανεώσεις με ριζικές αλλαγές, ειδικά στο κομμάτι του σχεδιασμού. Το βασικό iPad (12ης γενιά) θα περάσει στην εποχή του επεξεργαστή A18, κάτι που θα το κάνει καταλληλότερο για εφαρμογές με χρήση ΑΙ, αλλά και για εφαρμογές εκπαίδευσης και επιχειρήσεων.

Το iPad Air (8ης γενιά) αναμένεται να «φοράει» τον επεξεργαστή M4, κρατώντας την παραδοσιακή του «μεσαία» θέση στη γκάμα, αλλά με σημαντικά καλύτερες επιδόσεις και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Οι αναβαθμίσεις θα συνδέονται και με τις ανανεώσεις στον σχεδιασμό του iOS 26.4, που θα φέρει ενισχυμένη Siri και πιο προσωποποιημένο περιβάλλον χρήσης.



Tο iPhone 17e

Πρωταγωνιστής στη νέα σειρά ανακοινώσεων θα είναι το iPhone 17, που θα αντικαταστήσει το iPhone 16e του 2025. Το νέο μοντέλο θα διατηρήσει την ίδια τιμή εκκίνησης στα 599 δολάρια, αλλά θα «φοράει» τον επεξεργαστή A19 που χρησιμοποιεί και το βασικό μοντέλο iPhone 17, προσφέροντας έτσι πολύ υψηλότερη απόδοση και δυνατότητες σε επίπεδο AI.

Ο σχεδιασμός του θα παραμείνει σχεδόν ίδιος με αυτόν του iPhone 16e, με μία κάμερα και notch (χωρίς Dynamic Island), καθώς η Apple επιλέγει να διατηρήσει και το φετινό “budget” iPhone της στα βασικά χαρακτηριστικά. Βασική αναβάθμιση θα είναι η φόρτιση μέσω MagSafe, καθώς και η χρήση των δικών της chip για τα της επικοινωνίας μέσω WiFi και Bluetooth.