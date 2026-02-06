H NASA θα επιτρέψει στους αστροναύτες να παίρνουν μαζί τους smartphone

Τα iPhone θα ταξιδέψουν στο διάστημα με την ευκαιρία της αποστολής Artemis που ετοιμάζεται από τη NASA το τελευταίο διάστημα. Ο επικεφαλής του προγράμματος, Jared Isaacman, αποκάλυψε ότι το Crew-12 και οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II θα επιτρέπει να έχουν μαζί τους το iPhone ή όποιο σύγχρονο smartphone έχουν στην κατοχή τους, για όσο διαρκεί η αποστολή.

Όπως σημείωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, «οι αστροναύτες της NASA θα μπορούν σύντομα να ταξιδεύουν με τα smartphones τους. Θέλουμε να δώσουμε στα πληρώματά μας τα εργαλεία να καταγράφουν μοναδικές στιγμές για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, αλλά και την ευκαιρία να μοιραστούν εικόνες και videos με όλον τον κόσμο».

NASA astronauts will soon fly with the latest smartphones, beginning with Crew-12 and Artemis II. We are giving our crews the tools to capture special moments for their families and share inspiring images and video with the world. Just as important, we challenged long-standing… — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) February 5, 2026

Μέχρι και σήμερα, οι αστροναύτες της NASA κατέγραφαν εικόνες από τους διαστημικούς σταθμούς και τις αποστολές τους, αλλά πλέον με αυτήν την απόφαση, ανοίγονται νέοι ορίζοντες για το περιεχόμενο που θα καταγράφεται όσο θα βρίσκονται στο διάστημα.

Κάτι παραπάνω από μία απόφαση ρουτίνας

Μπορεί στο άκουσμα της είδησης, κάποιοι να θεώρησαν πως απλά η NASA θέλει να δώσει στους αστροναύτες ένα ακόμη gadget για να περνάει πιο ευχάριστα η ώρα τους, η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική. Ο Isaacman αναφέρει ότι η απόφαση αυτή είναι μέρος μιας αλλαγής κάποιων κανόνων που ισχύουν εδώ και αρκετά χρόνια στη NASA.

«Αμφισβητήσαμε μακροχρόνιες διαδικασίες και εξασφαλίσαμε σύγχρονο εξοπλισμό για διαστημικές πτήσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή η επιχειρησιακή ανάγκη θα εξυπηρετήσει καλά τη NASA καθώς επιδιώκουμε την εξέλιξη της επιστήμης και της έρευνας στο διάστημα και στη σεληνιακή επιφάνεια. Είναι ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», συμπλήρωσε.

Τα θέματα ασφαλείας ήταν αυτά που είχαν κλείσει το δρόμο προς μια τέτοια απόφαση, αφού υπήρχαν ανησυχίες για πιθανές διαρροές υγρών από τις μπαταρίες των σύγχρονων gadgets και γενικότερα ζητήματα που μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια των επιβατών ενός διαστημικού σκάφους.

Μέχρι σήμερα, η πιο σύγχρονη συσκευή καταγραφής που έχει ταξιδέψει στη Σελήνη ήταν μια Nikon DLSR του 2016, μαζί με κάποιες GoPro δεκαετίας. Αυτή, τέλος, δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα ταξιδέψει κάποιο smartphone στο διάστημα, αφού δύο iPhone 4s είχαν εφοδιαστεί σε μια διαστημική αποστολή το 2011, αν και είναι ακόμη ασαφές αν το τότε πλήρωμα τις είχε ενεργοποιήσει ή τις είχε πάρει στα χέρια του γενικότερα.