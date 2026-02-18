Ανακαλύφθηκε υπόγειος σωλήνας λάβας στην Αφροδίτη

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα δεν είναι μοναδική στη Γη: ίχνη ηφαιστειακής δραστηριότητας, όπως σωλήνες λάβας, έχουν βρεθεί στον Άρη και στη Σελήνη. Τώρα, το Πανεπιστήμιο του Τρέντο έχει εντοπίσει τα πρώτα στοιχεία για την ύπαρξη ενός κενού σωλήνα λάβας ακόμη και στα βάθη της Αφροδίτης, ενός πλανήτη του οποίου η επιφάνεια και η γεωλογία έχουν διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό από ηφαιστειακές διεργασίες.

Η σπηλιά εντοπίστηκε μέσω ανάλυσης δεδομένων ραντάρ. Η ανακάλυψη δημοσιεύθηκε στο Nature Communications.



«Η γνώση μας για την Αφροδίτη είναι ακόμη περιορισμένη και μέχρι τώρα δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να παρατηρήσουμε άμεσα τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κάτω από την επιφάνεια του δίδυμου πλανήτη της Γης. Η αναγνώριση μιας ηφαιστειακής κοιλότητας είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μας επιτρέπει να επικυρώσουμε θεωρίες που για πολλά χρόνια υπήρχαν μόνο ως υποθέσεις για την ύπαρξή τους», εξηγεί ο Lorenzo Bruzzone, συντονιστής της έρευνας, τακτικός καθηγητής Τηλεπικοινωνιών και επικεφαλής του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Τρέντο.



«Αυτή η ανακάλυψη συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών που διαμόρφωσαν την εξέλιξη της Αφροδίτης και ανοίγει νέες προοπτικές για τη μελέτη του πλανήτη», προσθέτει.

Όπως διαβάζουμε στο phys.org, η εύρεση σωλήνων λάβας εκτός της Γης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Επειδή σχηματίζονται υπόγεια, αυτές οι σπηλιές συνήθως παραμένουν κρυμμένες και μπορούν να εντοπιστούν μόνο όταν μέρος της οροφής τους καταρρεύσει, δημιουργώντας έναν λάκκο ορατό στην επιφάνεια του πλανήτη. Αυτές οι καταρρεύσεις μπορεί να αποκαλύψουν τόσο την παρουσία ενός σωλήνα λάβας όσο και μια πιθανή είσοδο σε αυτόν.



Στην Αφροδίτη, η αναζήτηση είναι ακόμη πιο δύσκολη, καθώς ο πλανήτης καλύπτεται από πυκνά σύννεφα που εμποδίζουν την άμεση θέαση της επιφάνειας με τις τυπικές κάμερες, αναγκάζοντας τους επιστήμονες να βασίζονται σε εικόνες ραντάρ.





Μεταξύ 1990 και 1992, ένα ραντάρ συνθετικού ανοίγματος, ένα όργανο που βρίσκεται στο διαστημικό σκάφος Magellan της NASA, χαρτογράφησε την επιφάνεια της Αφροδίτης.

«Αναλύσαμε τις εικόνες ραντάρ του Magellan όπου υπάρχουν ενδείξεις τοπικών καταρρεύσεων της επιφάνειας, χρησιμοποιώντας μια τεχνική απεικόνισης που έχουμε αναπτύξει για την ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό υπόγειων αγωγών κοντά σε φεγγίτες», λέει ο Bruzzone.



«Οι αναλύσεις μας αποκάλυψαν την ύπαρξη ενός μεγάλου υπόγειου αγωγού στην περιοχή Nyx Mons, που πήρε το όνομά της από την ελληνική θεά της νύχτας. Ερμηνεύουμε τη δομή ως πιθανό σωλήνα λάβας (πυροπροϊόν), με εκτιμώμενη διάμετρο περίπου ενός χιλιομέτρου, πάχος οροφής τουλάχιστον 150 μέτρων και κενό βάθους τουλάχιστον 375 μέτρων».



Οι φυσικές και ατμοσφαιρικές παράμετροι της Αφροδίτης θα μπορούσαν να ευνοήσουν τον σχηματισμό σωλήνων λάβας. Στην πραγματικότητα, η Αφροδίτη έχει χαμηλότερη βαρύτητα και πυκνότερη ατμόσφαιρα από τη Γη, γεγονός που θα ευνοούσε τη γρήγορη δημιουργία ενός παχύ μονωτικού φλοιού αμέσως μετά την έξοδο της λάβας από το στόμιο.



Ο σωλήνας λάβας που έχει εντοπιστεί φαίνεται να είναι ευρύτερος και ψηλότερος από αυτούς που έχουν παρατηρηθεί στη Γη ή που έχουν προβλεφθεί για τον Άρη. Βρίσκεται στο ανώτερο άκρο αυτού που έχουν προτείνει οι επιστήμονες (και σε μία περίπτωση έχουν παρατηρήσει στην πραγματικότητα) στη Σελήνη. Αυτό δεν είναι εκπληκτικό, καθώς η Αφροδίτη έχει κανάλια λάβας που είναι μεγαλύτερα και μακρύτερα από αυτά που έχουν παρατηρηθεί σε άλλους πλανήτες.

«Τα διαθέσιμα δεδομένα μας επιτρέπουν να επιβεβαιώσουμε και να μετρήσουμε μόνο το τμήμα της κοιλότητας που βρίσκεται κοντά στο φεγγίτη. Ωστόσο, η ανάλυση της μορφολογίας και του υψομέτρου του περιβάλλοντος εδάφους, σε συνδυασμό με την παρουσία άλλων κοιλοτήτων παρόμοιων με αυτή που μελετήθηκε, υποστηρίζει την υπόθεση ότι οι υπόγειοι αγωγοί μπορεί να εκτείνονται σε μήκος τουλάχιστον 45 χιλιομέτρων», καταλήγει ο Lorenzo Bruzzone.

