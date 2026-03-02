«Βρυχώνται» τα δυο μεγαλύτερα ηφαίστεια στη Γουατεμάλα - Σε πορτοκαλί συναγερμό πολλές περιοχές

Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται από το πρωί αρκετές περιοχές της Γουατεμάλας καθώς δυο από τα μεγαλύτερα ηφαίστεια της χώρας, το «El Fuego» και το «Santiaguito» άρχισαν να παρουσιάζουν επικίνδυνη δραστηριότητα.

Οι αξιωματούχοι της Γουατεμάλας εξέδωσαν προειδοποιήσεις για τους μόνιμους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες σχετικά με τους κινδύνους καθώς ήδη τα δυο ηφαίστεια εκπέμπουν τέφρα ενώ καταγράφονται συνεχείς εκρήξεις.

Ο Εθνικός Συντονιστής για τη Μείωση Καταστροφών και το Εθνικό Ινστιτούτο Σεισμολογίας, Ηφαιστειολογίας, Μετεωρολογίας και Υδρολογίας (Insivumeh) παρακολουθούν στενά τις τοποθεσίες για να προστατεύσουν τους πληθυσμούς σε μια χώρα επιρρεπή σε ηφαιστειακά επεισόδια.

#Internacional | Guatemala activó alerta naranja por la actividad explosiva de los volcanes de Fuego y Santiaguito, dos de los colosos más activos del país, ante la expulsión de ceniza y flujos piroclásticos que mantienen bajo monitoreo permanente a las autoridades de protección… pic.twitter.com/cnfZn0OACs — elsalvador.com (@elsalvadorcom) March 1, 2026

Εκτοξεύθηκε τέφρα ύψους 4.000 μέτρων

Το ηφαίστειο Fuego κατέγραψε έως και 14 εκρήξεις ανά ώρα τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες κυμαίνονται από ασθενείς έως ισχυρές. Αυτές δημιούργησαν στήλες τέφρας που φτάνουν τα 4.500 έως 4.800 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, διασκορπισμένες έως και 40 χιλιόμετρα ανατολικά και βορειοανατολικά. Η τέφρα έπληξε περιοχές όπως το Αλοτενάνγκο, η Σιουδάδ Βιέχα, η Λα Ρεουνιόν, η Λα Καντελάρια και το Ελ Ροντέο, με πιθανότητα εξάπλωσης στην Αντίγκουα Γουατεμάλα, το Σαν Μιγκέλ Ντουένιας και το Τσιμαλτενάνγκο βάσει των ανέμων.



Στο Santiaguito, μέρος του ηφαιστειακού συμπλέγματος Santa María, η δραστηριότητα περιλάμβανε εκτόξευση λάβας από τον θόλο Caliente, οδηγώντας σε συχνές χιονοστιβάδες και σύντομες πυροκλαστικές ροές στις νοτιοδυτικές, ανατολικές και βορειοανατολικές πλευρές. Εκρήξεις σημειώθηκαν έως και τρεις ανά ώρα, με στήλες τέφρας να ανεβαίνουν στα 4.000 μέτρα και ορατή λάμψη από τον κρατήρα.

Το Insivumeh συμβούλευσε τους τουριστικούς πράκτορες να μην σκαρφαλώνουν ή να παραμένουν κοντά στα ηφαίστεια λόγω των κινδύνων ξαφνικής έκρηξης και του ασταθούς εδάφους. Αυτά τα ηφαίστεια έχουν ιστορικό καταστροφικής δύναμης. Η έκρηξη του Φουέγκο τον Ιούνιο του 2018 προκάλεσε μια θανατηφόρα πυροκλαστική ροή μέσα από το San Miguel Los Lotes, η οποία προκάλεσε τον θάνατο σε 215 ανθρώπους και αφήνοντας έναν παρόμοιο αριθμό αγνοουμένων. Η πιο θανατηφόρα έκρηξη στο Santiaguito σημειώθηκε το 1929, σκοτώνοντας περίπου 2.500 ανθρώπους.