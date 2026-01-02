«Ξύπνησε» ξανά η Αίτνα: Νέα έκρηξη και εντυπωσιακές εικόνες λάβας

Σε νέα φάση δραστηριότητας βρίσκεται το ηφαίστειο της Αίτνα στη Σικελία, με έκρηξη που προκαλεί εντυπωσιακές και απόκοσμες εικόνες.

Η τελευταία ηφαιστειακή δραστηριότητα καταγράφηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, όταν άρχισε εκροή λάβας από ρήγμα σε υψόμετρο περίπου 2.000 έως 2.100 μέτρων. Σύμφωνα με το Ιταλικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV), η λάβα κινήθηκε εντός της περιοχής Valle del Bove, κατευθυνόμενη προς χαμηλότερα σημεία της κοιλάδας, φτάνοντας σε υψόμετρο κοντά στα 1.500 μέτρα.

Φωτογραφίες και βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, αποτυπώνουν τη λάβα να ρέει με αργό ρυθμό μέσα στη φυσική λεκάνη της Valle del Bove, η οποία λειτουργεί ως προστατευτικός σχηματισμός, περιορίζοντας την εξάπλωση των ροών.

Οι αρμόδιες αρχές τονίζουν πως δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, ενώ η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται στενά από τους επιστήμονες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή προβλήματα σε υποδομές.

Η Αίτνα, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, παρουσιάζει συχνά ανάλογα φαινόμενα, με τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή και να ενημερώνουν συνεχώς για τις εξελίξεις.