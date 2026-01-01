Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Έφευγαν μέσα στα αίματα, χωρίς ρούχα» - 47 οι νεκροί, λέει ο Ιταλός ΥΠΕΞ

Θλίψη σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει σκορπίσει η πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε στην Ελβετία τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, όπου δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν όταν φωτιά κατέστρεψε ένα μπαρ γεμάτο κόσμο στο χειμερινό θέρετρο Κραν Μοντανά.

Η φωτιά ξέσπασε στις 1.30 το πρωί της Πρωτοχρονιάς (τοπική ώρα, 2.30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ «Le Constellation» στο χιονοδρικό θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας, κατά τη διάρκεια του ρεβεγιόν.

Η αιτία της πυρκαγιάς, που αρχικά είχε αναφερθεί ως μια έκρηξη, παραμένει άγνωστη, όμως οι Αρχές υποστηρίζουν πως πρόκειται για δυστύχημα και όχι για επίθεση.

Δύο Γαλλίδες υπήκοοι, που βρίσκονταν στο μπαρ, είπαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV ότι είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, όταν κάποιοι κράτησαν ένα μπουκάλι που περιείχε «κεριά γενεθλίων» σε πολύ κοντινή απόσταση από την ξύλινη οροφή.

«Ένα από τα κεριά κρατήθηκε πολύ κοντά στην οροφή, η οποία έπιασε φωτιά. Μέσα σε λίγες δεκάδες δευτερόλεπτα, ολόκληρη η οροφή πήρε φωτιά. Ήταν όλα φτιαγμένα από ξύλο», σημείωσε η μία από τις γυναίκες στο BFM TV, οι οποίες δήλωσαν πως ονομάζονταν Εμά και Αλμπάν. «Η φωτιά εξαπλώθηκε στην οροφή πάρα πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

🔴🇨🇭 FLASH INFO - Une vidéo capture le départ de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s’embrase.#Suisse #CransMontana #Incendie

pic.twitter.com/f6IL9NYuyK — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Όπως αφηγήθηκαν, κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο, καθώς επικρατούσε πανικός και να απομακρυνθούν από το κτίριο. Κάποια λεπτά αργότερα, η φωτιά είχε εξαπλωθεί επίσης στο ισόγειο, σύμφωνα με τις ίδιες.

Προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να επαληθευτεί η μαρτυρία τους από άλλες πηγές, σύμφωνα με το Reuters. Σε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και έχει επαληθεύσει το Reuters διακρίνονται φλόγες να έχουν τυλίξει το κτίριο, ενώ κόσμος βρίσκεται έξω από το κλαμπ, κάποιοι τρέχουν και ορισμένοι ουρλιάζουν.

«Ήταν πραγματική σφαγή»

Την ίδια ώρα, όσοι κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τον φλεγόμενο χώρο, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια φωτιά που επεκτάθηκε πολύ γρήγορα.

«Γνωστοί μου είπαν για νέους που έφυγαν από το κλαμπ καλυμμένοι με αίμα, κάποιοι χωρίς ρούχα. Ήταν πραγματική σφαγή», δήλωσε στα ελβετικά μέσα ενημέρωσης η Μικέλα Ρις, αντιδήμαρχος της πόλης Ασκόνα της Ελβετίας, σύμφωνα με το SkyTG24.

«Όλα είναι ζοφερά. Υπάρχουν φίλοι που δεν απαντούν στα μηνύματα», συνέχισε. «Είμαστε πολύ ανήσυχοι και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με όλους, έναν προς έναν, για να βεβαιωθούμε ότι είναι καλά. Είμαστε σοκαρισμένοι», δήλωσε η ίδια στην Il Corriere del Ticino.

Θύματα από διάφορες χώρες

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελβετία Τζιαν Λορέντζο Κορνάντο είπε στο SkyTG24 ότι οι τοπικές αρχές του ανέφεραν πως η φωτιά ξεκίνησε από κάποιον που έριξε ένα πυροτέχνημα μέσα στο μπαρ, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά η οροφή. Ο Ιταλός αξιωματούχος βρίσκεται στο Κραν Μοντανά, όπου -όπως λέει- Ιταλοί έχουν συγκεντρωθεί αναζητώντας πληροφορίες για αγνοούμενους συγγενείς ή φίλους.

Σήμερα το πρωί, ώρες μετά τη φωτιά, πλάνα από τον δρόμο έξω από το μπαρ καταγράφουν την περιοχή να παραμένει αποκλεισμένη, ενώ σκηνές των εγκληματολογικών υπηρεσιών και λευκά παραβάν έχουν στηθεί μπροστά από το μπαρ. Μια αντίθεση στον πανικό και τη σύγχυση που επικρατούσε όταν έφθασαν οι πρώτες ομάδες διάσωσης στο σημείο.

«Τα πρώτη μέλη των ομάδων διάσωσης, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί, έφθασαν αντικρίζοντας ένα χαώδες σκηνικό, ένα δραματικό σκηνικό, σε ένα περίπλοκο θέατρο επιχείρησεων», είπε σε δημοσιογράφους ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ.

Ο ίδιος ανέφερε πως ορισμένα από τα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εργάζονται γύρω από το τραγικό περιστατικό και μια γραμμή βοήθειας έχει ανοίξει για τους συγγενείς, όμως αξιωματούχοι επισημαίνουν πως το έργο της ταυτοποίησης των θυμάτων θα πάρει χρόνο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανέφερε πως, σύμφωνα με πληροφορίες της ελβετικής αστυνομίας, περίπου 40 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, όμως οι αρχές του καντονιού εκτιμούν πως είναι πολύ νωρίς να δοθεί ένας ακριβής απολογισμός.

Ταγιάνι: 16 Ιταλοί αγνοούνται

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, έκανε λόγο για δεκάδες αγνοούμενους Ιταλούς, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει ο Guardian.

Δεκαέξι Ιταλοί αγνοούνται μετά από πυρκαγιά που σάρωσε ένα μπαρ στις Ελβετικές Άλπεις, ενώ περίπου δώδεκα ακόμη Ιταλοί υπήκοοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά, τόνισε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

Ο Ταγιάνι, ο οποίος βρισκόταν σε τακτική επαφή με τις ελβετικές αρχές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, δήλωσε ότι ο επιβεβαιωμένος αριθμός νεκρών ανέρχεται σε 47. Πρόσθεσε ότι οι τραυματίες Ιταλοί υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα.