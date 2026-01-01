«Μαύρη» Πρωτοχρονιά στην Ελβετία: Ξεπερνούν τους 40 οι νεκροί - Τουλάχιστον 100 τραυματίες

Αυτές που θα έπρεπε να είναι οι πιο χαρούμενες στιγμές του νέου έτους μετατράπηκαν σε τραγωδία, με την Πρωτοχρονιά του 2026 να μετατρέπεται σε εφιάλτη, μετά το τρομακτικό δυστύχημα στο γνωστό θέρετρο σκι Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

«Πολλές δεκάδες» άνθρωποι θεωρούνται νεκροί και περίπου 100 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι η ελβετική αστυνομία εκτιμά πως περίπου 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο, η πυρκαγιά δεν οφείλεται σε εμπρησμό, ενώ τα θύματα δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν αμέσως λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων που φέρουν.



Λίγο νωρίτερα ο διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέ, είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι «πολλές δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί» και περίπου 100 έχουν τραυματιστεί.



Σύμφωνα με τις αρχές του ελβετικού καντονιού, η πυρκαγιά στο μπαρ ξέσπασε λόγω έκρηξης και δεν οφείλεται σε επίθεση.



Από την πλευρά του ο επικεφαλής της τοπική αυτοδιοίκησης του καντονιού Βαλέ, ο Ματίας Ρεϊνάρ, δήλωσε ότι η πλειονότητα των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Όπως εξήγησε, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Βαλέ είναι γεμάτη, με αποτέλεσμα κάποιοι τραυματίες να μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της Ελβετίας.



Συνολικά έχουν κινητοποιηθεί 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα.

Η τρομακτική έκρηξη και η φονική φωτιά

Η ελβετική αστυνομία είχε δηλώσει νωρίτερα στο Sky News ότι η έκρηξη και η επακόλουθη πυρκαγιά σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς στο Le Constellation Bar and Lounge στο αλπικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά.

Reuters

Η αστυνομία επιβεβαίωσε επίσης ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό.

«Σημειώθηκε έκρηξη άγνωστης αιτίας», δήλωσε στο AFP ο Γκαετάν Λατόν εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ. «Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πολλοί νεκροί», πρόσθεσε.

Η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε στις 1:30 π.μ. τοπική ώρα (2:30 ώρα Ελλάδας), με το ελβετικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Blick να υποδηλώνει ότι μπορεί να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Σύμφωνα με τον ελβετικό ραδιοφωνικό σταθμό Rhone FM, περισσότερα από 100 άτομα βρίσκονταν μέσα στο μπαρ όταν συνέβη η έκρηξη.

Ένας γιατρός στην ελβετική υπηρεσία ασθενοφόρων και διάσωσης δήλωσε στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTS ότι τα νοσοκομεία είναι «γεμάτα με εγκαυματίες».

Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί πλήρως και έχει επιβληθεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων.

Ερωτήματα για την τραγωδία

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ακριβώς πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει, καθώς αναμένεται νέα ανακοίνωσή της.

Επίσης, δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση ή επιβεβαίωση για το τι προκάλεσε την έκρηξη στο μπαρ του πολυτελούς θερέτρου.

Παράλληλα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι αναφορικά με τις εθνικότητες των εμπλεκομένων - η αστυνομία περιγράφει την τοποθεσία ως «διεθνώς αναγνωρισμένο χιονοδρομικό κέντρο με πολλούς τουρίστες».



#BREAKING 🚨



There has been a massive explosion & fire at Le Constellation bar in Crans-Montana, Switzerland, around 1:30 AM on Jan 1, 2026.



According to Swiss Police Several people have been killed & many are injured.#Switzerland pic.twitter.com/rYzRjIVbUu — Rebel_Warriors (@Rebel_Warriors) January 1, 2026

Το θέρετρο Κραν Μοντανά βρίσκεται στην ελβετική περιοχή Βαλέ και απέχει περίπου δύο ώρες από την ελβετική πρωτεύουσα Βέρνη.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το μπαρ είχε χωρητικότητα για περισσότερα από 300 άτομα, ενώ δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί πόσα άτομα βρίσκονταν μέσα.



Στο κάδρο τα πυροτεχνήματα

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρονται πληροφορίες για έκρηξη κατά τη διάρκεια συναυλίας. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, πιθανόν να οφείλεται σε πυροτεχνήματα. Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής αυτές τις πληροφορίες.



Αναγνώστης της εφημερίδας Blick, ο οποίος σύμφωνα με τις δικές του δηλώσεις βρισκόταν στον τόπο του δυστυχήματος ως γιατρός έκτακτης ανάγκης, έκανε λόγο για δεκάδες σοβαρά τραυματισμένους και νεκρούς. Οι πληροφορίες αυτές ωστόσο δεν προέρχονται από επίσημη πηγή.

