Αμερικανός σκιέρ σκοτώθηκε στις Άλπεις - Συνελήφθη ο εκπαιδευτής του, βρέθηκε θετικός σε ναρκωτικά
Ο 45χρονος τουρίστας φορούσε κράνος ωστόσο χτύπησε το κεφάλι του σε βράχο και δεν τα κατάφερε.
Αμερικανός τουρίστας τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ έκανε σκι εκτός πίστας στις γαλλικές Άλπεις, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν και να θέτουν υπό κράτηση τον εκπαιδευτή του ο οποίος βρέθηκε θετικός σε ναρκωτικές ουσίες.
Οι γαλλικές αρχές διεξάγουν προκαταρκτική έρευνα για «χρήση ναρκωτικών» και «ανθρωποκτονία εξ αμελείας» με το σκεπτικό ότι ο εκπαιδευτής παραβίασε τους κανόνες ασφαλείας, όπως ανέφερε ο εισαγγελέας της Άλμπερτβιλ, Μπενουά Μπασελέτ.
Ο 45χρονος Αμερικανός τουρίστας έκανε σκι εκτός πίστας στο χιονοδρομικό κέντρο Βαλ Τόρενς. Συνοδευόταν από έναν ανεξάρτητο εκπαιδευτή, ο οποίος είχε την επίβλεψη άλλων δύο σκιέρ.
Λόγω της κατάστασης του χιονιού, οι αρχές συμβουλεύουν τους τουρίστες να μην κάνουν σκι εκτός πίστας, θεωρώντας το «επικίνδυνο». Ο Αμερικανός φορούσε κράνος και οι διασώστες έφτασαν στο σημείο πολύ γρήγορα, όμως είχε χτυπήσει το κεφάλι του σε έναν βράχο και δεν επέζησε.
Ο εκπαιδευτής υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και βρέθηκε αρνητικός, όμως στη εξέταση για ναρκωτικές ουσίες το αποτέλεσμα βγήκε θετικό, ανέφερε ο εισαγγελέας.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ