Ιταλία: Νεκροί πέντε Γερμανοί ορειβάτες λόγω χιονοστιβάδας

Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε πέντε Γερμανούς ορειβάτες στην βόρεια Ιταλία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

Τα πτώματα τριών θυμάτων – δύο ανδρών και μιας γυναίκας – ανασύρθηκαν το Σάββατο, ενώ τα πτώματα των άλλων δύο αγνοουμένων, ενός άνδρα και της 17χρονης κόρης του, βρέθηκαν την Κυριακή το πρωί.

«Είχαν παρασυρθεί στο κάτω μέρος του φαραγγιού όπου συνέβη η χιονοστιβάδα», δήλωσε ο Federico Catania, εκπρόσωπος της ορειβατικής διάσωσης. «Οι ομάδες διάσωσης επιστρέφουν τώρα στην κοιλάδα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών σε μεγάλο υψόμετρο». Οι ορειβάτες χτυπήθηκαν από τη χιονοστιβάδα περίπου στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ ανέβαιναν κοντά στο Cima Vertana, στα βουνά Ortles, σε υψόμετρο άνω των 3.500 μέτρων. Δεν είναι γνωστό γιατί οι ορειβάτες συνέχιζαν την ανάβαση σε αυτή τη σχετικά αργή ώρα, ανέφεραν οι διασώστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ορειβάτες ήταν χωρισμένοι σε τρεις ομάδες και ταξίδευαν ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Δύο άνδρες επέζησαν του ατυχήματος και μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο στην κοντινή πόλη του Μπολτσάνο, μεταδίδει ο Guardian.

Διαρκές πρόβλημα τα ατυχήματα από χιονοστιβάδες

Το Νότιο Τιρόλο είναι μια δημοφιλής περιοχή για ορειβασία μεταξύ των τουριστών από τη Γερμανία. Η υψηλότερη κορυφή της περιοχής είναι το Όρτλες, που φτάνει τα 3.905 μέτρα.

Τα ατυχήματα από χιονοστιβάδες είναι ένα διαρκές πρόβλημα στις ιταλικές Άλπεις, με την Ιταλία να καταγράφει έναν από τους υψηλότερους μέσους ετήσιους αριθμούς θανάτων τα τελευταία 10 χρόνια μεταξύ των μεγάλων χωρών του σκι. Τα θύματα είναι συχνά ορειβάτες σκι ή freeriders.

Ορισμένες αναλύσεις υποδηλώνουν ότι ο αριθμός των ατυχημάτων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, πιθανώς λόγω του γεγονότος ότι περισσότεροι άνθρωποι κατευθύνονται προς τις απομακρυσμένες περιοχές αμέσως μετά από νέες χιονοπτώσεις.