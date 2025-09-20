Ιστορική διάνοιξη της σήραγγας του Μπρένερ: Το Ευρωπαϊκό έργο που αλλάζει τη χαρτογράφηση των Άλπεων

Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα έργα υποδομής στην Ευρώπη, η Brenner Base Tunnel, η βάσιμη σήραγγα Μπρένερ, έχει σημειώσει μια κορυφαία στιγμή: την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η διάνοιξη της εξερευνητικής σήραγγας (exploratory tunnel) που συνδέει για πρώτη φορά υπόγεια την Ιταλία με την Αυστρία κάτω από τις Άλπεις.

Τι ακριβώς σημαίνει αυτό το ορόσημο

Η εξερευνητική σήραγγα, η οποία ξεκίνησε το 2007, τώρα ολοκληρώνεται ως προς τη βασική εκσκαφή μεταξύ των δύο χωρών.

Το τμήμα αυτό δεν θα μεταφέρει επιβάτες ούτε εμπορεύματα: έχει σκοπό να διασφαλίσει ποιότητα βραχώδους υπόβαθρου, τεχνικές μελέτες, αερισμό, αποστράγγιση, συντήρηση και χρήσεις ασφαλείας.

Το σημείο διάνοιξης έγινε περίπου 1.400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια των Άλπεων, στον αυστριακο-ιταλικό διάδρομο, κάτω από τη μεθοριακή περιοχή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά & όσα γνωρίζουμε για το έργο

Το συνολικό μήκος της σήραγγας κύριας διόδου θα είναι 55 χιλιόμετρα, ενώ αν συμπεριληφθούν και οι προσβάσεις (π.χ. η διάβαση στην κοιλάδα Inn προς Ίνσμπρουκ), το έργο εκτείνεται σε ~64 χλμ.

Προβλέπεται η σήραγγα να τεθεί σε λειτουργία το 2032.

Το κόστος έχει αποτιμηθεί στα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Γιατί έχει μεγάλη σημασία

Το πέρασμα του Μπρένερ στις Άλπεις είναι ένα από τα πιο επιβαρυμένα σε φορτηγά και οδική κυκλοφορία στην Ευρώπη: ετησίως περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια φορτηγά, 14 εκατομμύρια οχήματα, και περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι αγαθών διακινούνται από εκεί.

Φορέας επίσης σημαντικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση: αποτελεί μέρος του διάδρομου Scandinavian–Mediterranean που συνδέει τη βόρεια με τη νότια Ευρώπη.

Εκτιμάται πως με την ολοκλήρωση της σήραγγας θα μεταφερθεί μεγάλο μέρος της εμπορευματικής κίνησης από τον δρόμο στο σιδηρόδρομο, μειώνοντας τη ρύπανση των Άλπεων και τον περιβαλλοντικό φόρτο.

Προκλήσεις & καθυστερήσεις

Το έργο έχει υποστεί σημαντικές καθυστερήσεις: έχει μεταφερθεί η ημερομηνία ολοκλήρωσης αρκετές φορές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Επιπλέον, το κόστος έχει αυξηθεί, κυρίως λόγω τεχνικών δυσκολιών, απαιτήσεων ασφαλείας, γεωλογικών απρόβλεπτων και αναπροσαρμογών στην τιμή των υλικών.

ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ REUTERS