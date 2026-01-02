«Μπουρλότο» η Γαλλία: Πυρπολήθηκαν πάνω από 1.000 οχήματα τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς - 505 προσαγωγές

Πάνω από 1.000 οχήματα πυρπολήθηκαν και 505 άνθρωποι προσήχθησαν στη διάρκεια της νύχτας της Πρωτοχρονιάς στη Γαλλία, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Παρά τις αυξημένες αναταραχές, οι αρχές ανέφεραν ότι η νύχτα αυτή ήταν «πιο ήρεμη» σε σχέση με την αντίστοιχη του 2022, με πιο περιορισμένα φαινόμενα αστικών ταραχών.

New Year's Eve in France's Metz-Borny, featuring video of several cars set on fire. Nationwide, there were 1,173 cars burned, a 19% increase compared to last year. pic.twitter.com/lGn1nyozrX — liten drage (@DrageLiten) January 2, 2026

Συνολικά, οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε 403 συλλήψεις και προφυλακίσεις. Παρά την αύξηση των περιστατικών, με τον αριθμό των πυρπολημένων οχημάτων να φτάνει τα 1.173 (έναντι 984 την περασμένη χρονιά), οι τοπικές αρχές παρατήρησαν μια λιγότερο ταραγμένη νύχτα στα προάστια και λιγότερες επιθέσεις κατά των δυνάμεων της τάξης.

Το 2022, οι 420 προσαγωγές και οι 310 συλλήψεις έκαναν τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς ακόμη πιο εκρηκτική, με τα φαινόμενα βίας να είναι πιο έντονα.

«Πονοκέφαλος» για τις Αρχές το έθιμο δεκαετιών

Το έθιμο που κρατά εδώ και δεκαετίες, διαμορφώνει μια κατάσταση πιο ανησυχητική στις μεγάλες πόλεις, όπως η Νίκαια, η Λιόν, το Στρασβούργο και η Ρεν, όπου οι αστυνομικοί έγιναν στόχος πυροτεχνημάτων. Σχεδόν 90.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες είχαν κινητοποιηθεί για την ασφάλεια των εορτασμών, με 10.000 αστυνομικούς να βρίσκονται μόνο στο Παρίσι και τα προάστιά του.

Στην γαλλική πρωτεύουσα, 125 άτομα συνελήφθησαν, εκ των οποίων οι 33 για άσκηση βίας και οι 15 για συμμετοχή σε βίαιες συγκεντρώσεις, ενώ καταγράφηκαν και περιστατικά με ναρκωτικά και ψυχοτρόπες ουσίες.