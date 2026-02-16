Χαβάη: Εντυπωσιακή έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα -Σιντριβάνια λάβας εκτοξεύθηκαν στα 300 μέτρα ύψος

Το Κιλαουέα, το πιο ενεργό ηφαίστειο στον κόσμο, εξερράγη τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου με τη λάβα να εκτοξεύεται σε πολύ μεγάλο ύψος ενώ η τέφρα κάλυψε όλον τον περιβάλλοντα χώρο.

Την εντυπωσιακή έκρηξη «έπιασαν» οι webcams που είναι τοποθετημένες στο παρατηρητήριο της Χαβάης μαγνητίζοντας τους θεατές σε όλο τον κόσμο μέσω ζωντανών μεταδόσεων.

Όπως αναφέρεται, το Hawai'i Volcano Observatory (HVO) λειτουργεί πολλαπλές κάμερες pan-tilt-zoom, προσφέροντας ζωντανή εικόνα της δράσης σε πραγματικό χρόνο και οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω YouTube.

Στη χθεσινή έκρηξη, παρατηρήθηκαν σιντριβάνια λάβας που υψώθηκαν πάνω από 300 μέτρα, με εκπομπή έντονης θερμότητας, στάχτες που φτάνουν έως και 11.000 μέτρα και ακτινοβόλες λάμψεις ορατές τη νύχτα.

One of the world's most active volcanoes, Mount Kilauea in Hawaii, has erupted, sending fiery fountains of lava and hot ash high into the sky.



Watch more videos here: https://t.co/i2hYKJjKur pic.twitter.com/LU5jkMv9ig — Sky News (@SkyNews) February 16, 2026

Από τα τέλη του 2024, η Κιλαουέα έχει πραγματοποιήσει 42 εκρήξεις που η κάθε μια συνήθως διαρκεί μία ημέρα ή λιγότερο, με παύσεις αναπλήρωσης μάγματος, όπως η πρόσφατη 19ήμερη διακοπή.

Είναι επικίνδυνη η έκρηξη για τον πληθυσμό;

Αν και το ηφαίστειο είναι απομακρυσμένο από τις κατοικημένες περιοχές, οι τοπικές Αρχές συνιστούν προσοχή λόγω του νέφους και της τέφρας, που ερεθίζουν το αναπνευστικό σύστημα, καθώς και της κλωστής πέλεϊ, μιας μορφής ηφαιστειακού γυαλιού σε λεπτές, εύθραυστες, χρυσοκαφέ κλωστές που παράγονται από ψυχρή λάβα και μπορούν να ταξιδέψουν αρκετά μέτρα με τη φορά του ανέμου.

Το επίπεδο συναγερμού για το ηφαίστειο παραμένει σε αυξημένη αναταραχή, με πορτοκαλί κωδικό για τα αεροπλάνα λόγω υψηλού νέφους.