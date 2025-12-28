«Ξύπνησε» ξανά η Αίτνα - Η στιγμή που σκιέρ κατεβαίνουν την πλαγιά ενώ το ηφαίστειο βρυχάται

Τεράστιες στήλες τέφρας και καπνού εκτοξεύθηκαν την Αίτνα, το διάσημο ηφαίστειο της Σικελίας στις 27 Δεκεμβρίου μέσα σε ένα χιονισμένο τοπίο.

Σκιέρ που βρίσκονταν στο σημείο κατέβαιναν την πλαγιά ενώ από τον κρατήρα έβγαιναν πίδακες λάβας δημιουργώντας ένα απίστευτο σκηνικό.

Επιστήμονες στο Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειακής Ενότητας (Istituto Nazionale di Geofisica e Vucanologia) δήλωσαν ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή, η οποία εκρήγνυται συχνά, έχει ενταθεί, με τους κρατήρες να εκπέμπουν συνεχώς τέφρα.

Παράλληλα, εκδόθηκε κόκκινη Ειδοποίηση Αεροπορίας από το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων, το υψηλότερο επίπεδο, αν και οι αρχές δήλωσαν ότι οι πτήσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά σε ένα κοντινό αεροδρόμιο, εκτός εάν αυξηθεί η στάχτη.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ακολούθησε σεισμός μικρός σεισμός έντασης 2,4 Ρίχτερ, δείγμα ζωντάνιας της Αίτνας.

Οι εκρήξεις, ορατές ακόμη και από τις κοντινές χιονοδρομικές πίστες, προσέφεραν σε τουρίστες και κατοίκους ένα σπάνιο νυχτερινό θέαμα.

🌋Video dell'eruzione in corso nel Cratere di Nord-Est dell'Etna.



Disposta l'interdizione totale dell'accesso sia all'area della zona sommitale dell'Etna sia alla zona a pericolosità permanente, per evitare potenziali situazioni di pericolo, secondo il Catania Today.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτή η φάση δραστηριότητας, αν και δεν είναι ασυνήθιστη για την Αίτνα, παραμένει υπό στενή παρακολούθηση.

Η τελευταία φορά που το συγκεκριμένο ηφαίστειο δημιούργησε πίδακα λάβας ήταν το 1998, γεγονός που καθιστά την έκρηξη του Σαββατοκύριακου μια εντυπωσιακή υπενθύμιση της διαρκούς δραστηριότητάς του.

Η Αίτνα, το μεγαλύτερο και ψηλότερο ηφαίστειο της Ευρώπης, είναι ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο, γι’ αυτό και γίνονται εκρήξεις αρκετές φορές το χρόνο.