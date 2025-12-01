Κολομβία: Το ηφαίστειο Πουρασέ «βρυχάται» - Η στιγμή της έκρηξης, εντυπωσιακές εικόνες

Επικίνδυνα «βρυχάται» τα τελευταία 24ωρα το ηφαίστειο Πουρασέ στην Κολομβία. Το επίπεδο συναγερμού στον κολομβιανό Νότο έχει αυξηθεί στο «πορτοκαλί», όπως ανακοίνωσε την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 η κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία.

Ο κίνδυνος έκρηξης έχει αυξηθεί, καθώς το ηφαίστειο σκόρπισε τέφρα στα γύρω χωριά, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Το Πουρασέ, περίπου 600 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πρωτεύουσα Μπογκοτά, βρίσκεται κοντά στην πόλη Ποπαγιάν και συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά και επικίνδυνα ηφαίστεια της Κολομβίας.

El. Volcan purace. Ubicado en cauca colombia. Hizo ayer erupción. Dio. Avisó. A las 6: 34. Am. Están en alerta naranja. . ojalá. No se confien , como paso con el del nevado del Ruiz. Hace 40 años. Estar atentos pic.twitter.com/bZqBd9msrv — Luis Leguizamon (@suareza1333) December 1, 2025

Ενδεχόμενη έκρηξη στον κρατήρα, σε υψόμετρο κάπου 4.600 μέτρων, θα μπορούσε να απειλήσει την Ποπαγιάν, όπως και άλλες κοινότητες αυτοχθόνων και αγροτών.

Σε ανακοίνωσή της η κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία (SGC) έκανε λόγο για βροχή τέφρας και έντονη οσμή από θειάφι σε αρκετές κοινότητες το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, ως και σε κοινότητες βόρεια από την Ποπαγιάν.

«Έπεσε λίγη τέφρα εδώ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαρία Φερνάντα, πανεπιστημιακός στην Κοκονούκο, κοινότητα 8.000 κατοίκων ανάμεσα στον κρατήρα και την Ποπαγιάν.

En este video podemos ver parte de la actividad superficial del 🌋 volcán Puracé durante el día de hoy, 29 de noviembre de 2025.



📍 El #volcánPuracé está ubicado a 27 km al suroriente de Popayán, y de acuerdo con los registros del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de… pic.twitter.com/WElpBaoa17 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 29, 2025

Σύμφωνα με τον πυροσβέστη Χοσέ Κιντέρο, η δραστηριότητα στο Πουρασέ αυξήθηκε κι εκλύθηκαν νέφη αερίων και τέφρας σε ύψος 1.500 μέτρων από την κορυφή.

Η Μαρισόλ Αβιράμα, μέλος κοινότητας αυτοχθόνων στην Κοκονούκο, ανησυχεί για την έλλειψη ασφαλών τοποθεσιών όπου θα μπορούσε να καταφύγει αν εκραγεί το ηφαίστειο. «Αν εγκαταλείψουμε τη γη μας και τα σπίτια μας, όπου περάσαμε τόσα χρόνια, θα είναι πολύ δύσκολο», εκτιμά.