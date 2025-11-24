Απίστευτο: «Ξύπνησε» το ηφαίστειο Hayli Gubbi στην Αιθιοπία μετά από 12.000 χρόνια

Αναστάτωση προκάλεσε την Κυριακή 23 Νοεμβρίου από την έκρηξη του ηφαιστείου Hayli Gubbi στη βορειοανατολική περιοχή της Αιθιοπίας το οποίο «κοιμόταν» για πάνω από 12.000 χρόνια με πυκνό καπνό να αναβλύζει από το εσωτερικό.

Τα σύννεφα καπνού που σηκώθηκαν ήταν ύψους 14 χιλιομέτρων και διέσχισα την Ερυθρά Θάλασσα ενώ έγιναν ορατά από την Υεμένη, το Ομάν, την Ινδία και το βόρειο Πακιστάν, ανέφερε το VAAC.

Το ηφαίστειο βρίσκεται στην περιοχή Αφάρ, εντός της Κοιλάδας Ρίφτ, μιας ζώνης έντονης γεωλογικής δραστηριότητας, όπου συναντώνται δύο τεκτονικές πλάκες. Εντοπίζεται περίπου 500 μίλια βορειοανατολικά από την πρωτεύουσα Αντίς Αμπέμπα, κοντά στα σύνορα με την Ερυθραία.

Η περιοχή Αφάρ είναι επιρρεπής σε σεισμούς και ένας κάτοικος, ο Άχμεντ Αμπντέλα, είπε ότι άκουσε έναν δυνατό ήχο και αυτό που περιέγραψε ως ωστικό κύμα. «Ένιωσα σαν να είχε εκτοξευθεί ξαφνικά μια βόμβα με καπνό και στάχτη», είπε.

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία το AFP δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα, διακρίνεται μια πυκνή στήλη λευκού καπνού να υψώνεται.

Ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Μοχάμεντ Σεΐντ, δήλωσε στα διεθνή πρακτορεία ότι δεν υπήρξαν θύματα, αλλά η έκρηξη θα μπορούσε να έχει οικονομικές επιπτώσεις για την τοπική κοινότητα των κτηνοτρόφων.

Ο Σεΐντ είπε ότι δεν υπήρχε προηγούμενη καταγραφή έκρηξης του Hayli Gubbi και εξέφρασε ανησυχία για τα μέσα διαβίωσης των κατοίκων. «Ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές ή ζώα, πολλά χωριά έχουν καλυφθεί από στάχτη και, ως αποτέλεσμα, τα ζώα τους έχουν λίγα να φάνε», δήλωσε.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Ηφαιστειακής Δράσης του Ινστιτούτου Smithsonian δήλωσε ότι το Hayli Gubbi δεν είχε καμία γνωστή έκρηξη κατά τη διάρκεια του Ολόκαινου, το οποίο ξεκίνησε περίπου 12.000 χρόνια πριν, στο τέλος της τελευταίας εποχής των παγετώνων.

Ο Simon Carn, ηφαιστειολόγος και καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, επιβεβαίωσε στο Bluesky ότι το Hayli Gubbi «δεν έχει καταγράψει εκρήξεις από την εποχή του Ολόκαινου».