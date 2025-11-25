Η τέφρα του ηφαιστείου στην Αιθιοπία έφτασε στην Ινδία - Καθηλώθηκαν χιλιάδες πτήσεις

Μέχρι το Νέο Δελχί, την πρωτεύουσα της Ινδίας, έφτασε το σύννεφο τέφρας που σηκώθηκε από την έκρηξη που προκλήθηκε στο ανενεργό ηφαίστειο Hayli Gubbi στην Αιθιοπία.

Η τέφρα διέσχισε την Ερυθρά Θάλασσα, πέρασε από το Ομάν, την Υεμένη και συνεχίζει την πορεία προς τις ανατολικές χώρες. Αν και το ηφαίστειο παρέμενε αδρανές για τουλάχιστον 10.000 χρόνια, η έκρηξή του προκάλεσε σοκ στους κατοίκους της Αντίς Αμπέμπα.

Καθηλώθηκαν χιλιάδες πτήσεις

Λόγω του σύννεφου που έφτασε ακόμη και τα 15 χιλιόμετρα ύψους, αρκετές αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να ακυρώσουν τις πτήσεις τους, να αλλάξουν πορεία στα αεροπλάνα από και προς τις προαναφερθείσες χώρες. Σύμφωνα δε με τις ινδικές Αρχές, συστήνεται στους πιλότους να αποφεύγουν τη διέλευση από τις εν λόγω περιοχές καθώς η ορατότητα είναι αρκετά δύσκολη.

Το αεροδρόμιο της Βομβάης ζήτησε από τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεων τους πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο.

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας εξέδωσε προειδοποίηση προς τους αερομεταφορείς, ζητώντας από τους πιλότους να αναφέρουν αμέσως οποιαδήποτε ύποπτη επαφή με τέφρα, συμπεριλαμβανομένων ανωμαλιών στην απόδοση του κινητήρα ή καπνού ή οσμής στην καμπίνα.

Η συμβουλευτική οδηγία δίνει επίσης εντολή στους αερομεταφορείς να επιθεωρούν τα αεροσκάφη που λειτουργούν κοντά στις πληγείσες ζώνες και να «αναστέλλουν ή να καθυστερούν τις πτήσεις προς τα πληγέντα αεροδρόμια εάν οι συνθήκες επιδεινωθούν». Υπάρχουν τρία επίπεδα μόλυνσης από ηφαιστειακή τέφρα - χαμηλό, μεσαίο και υψηλό, με οδηγίες για το πόσο καιρό μπορεί να πετάξει ένας πιλότος σε αυτές τις συγκεντρώσεις πριν προκαλέσει σημαντική ζημιά.

Προβληματισμός για τη μόλυνση του αέρα

Επιπρόσθετα, δεν είναι ακόμη γνωστό κατά πόσο η τέφρα αύξησε τα ήδη αυξημένα επίπεδα μόλυνσης στο Νέο Δελχί ωστόσο σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο BBC India «ο καπνός του ηφαιστείου είναι απίθανο να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα του Δελχί, η οποία ήταν πολύ κακή».

Η ηφαιστειακή τέφρα είναι ένα νέφος μικροσκοπικών, λειαντικών σωματιδίων που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια μιας έκρηξης. Μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους κινητήρες αεροσκαφών, να μολύνει τα αεροδρόμια και να μειώσει την ορατότητα, καθιστώντας την επικίνδυνη για τις πτητικές λειτουργίες.

«Το επηρεαζόμενο υψόμετρο κυμαίνεται μεταξύ 8,5 χιλιομέτρων και 15 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας», δήλωσε στο BBC ο Mrutyunjay Mohapatra, γενικός διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ινδίας (IMD).

«Θα επηρεάσει προσωρινά τις πτητικές λειτουργίες αλλά και τους δορυφόρους. Αλλά είναι απίθανο να επηρεάσει τις καιρικές συνθήκες ή την ποιότητα του αέρα. Έφτασε στη βόρεια Ινδία χθες το βράδυ και φαίνεται να κατευθύνεται προς την Κίνα», δήλωσε ο κ. Mohapatra.