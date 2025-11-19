Ινδονησία: Θεαματική έκρηξη του ηφαιστείου Σεμέρου - Το σύννεφο τέφρας έφτασε τα 2 χιλιόμετρα ύψος

Άρον άρον εγκαταλείπουν τα χωριά και τις πόλεις οι κάτοικοι της νήσου Ιάβα στην Ινδονησία μετά τη μεγαλειώδη έκρηξη του ηφαιστείου Σεμέρου την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου.

Το πυκνό σύννεφο καπνού και τέφρας που εκτοξεύθηκε έφτασε τα 2 χιλιόμετρα ύψος ενώ κάλυψε όλη την ατμόσφαιρα. Οι Αρχές έχουν εκπέμψει σήμα συναγερμού ενώ βρίσκονται σε επιφυλακή. Μάλιστα έχουν απαγορεύσει σε κατοίκους και τουρίστες να πλησιάσουν την περιοχή σε απόσταση τουλάχιστον 2,5 χιλιομέτρων.

Η ηφαιστειολογική υπηρεσία της Ινδονησίας εξέδωσε την προειδοποίηση, καθώς αύξησε το επίπεδο συναγερμού για το ψηλότερο βουνό της νήσου Ιάβα στο υψηλότερο.

The dramatic advance of a glowing pyroclastic flow from Mount Semeru was captured today by AfarTv’s live webcam.



📍East Java, Indonesia. pic.twitter.com/4GUIgsJoDZ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 19, 2025

Το Σεμέρου, με ύψος πάνω από 3.600 μέτρα (12.000 πόδια), είναι ένα από τα σχεδόν 130 ενεργά ηφαίστεια της Ινδονησίας. Είναι το ψηλότερο βουνό στο ινδονησιακό νησί Ιάβα. Μια έκρηξη το 2021 προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 57 ανθρώπων.

Σε ανακοίνωσή του, το Κέντρο Συμβουλευτικής για την Ηφαιστειακή Τέφρα της Αυστραλίας (VAAC) εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για την αεροπορία, με τους κατοίκους της περιοχής να καλούνται να παραμείνουν σε απόσταση 500 μέτρων από την όχθη του ποταμού κατά μήκος του Μπεσούκ Κομποκάν για να αποφύγουν να πληγούν από «επέκταση θερμών νεφών και ροών λάβας».