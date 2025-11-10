Συγκλονιστικές εικόνες από έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη - «Συντριβάνια φωτιάς» στον αέρα

Απίστευτες εικόνες ήρθαν από τη Χαβάη το πρωί της Δευτέρας (10/11), καθώς το -συχνά «ανήσυχο»- ηφαίστειο Κιλαουέα, εξερράγη για μια ακόμα φορά τα προηγούμενα 24ωρα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν τις εντυπωσιακές στήλες από λάβα να «ξεχύνονται» από τον κρατήρα του ηφαιστείου, δημιουργώντας εντυπωσιακούς σχηματισμούς.

Το Κιλαουέρα στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης, είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, έχοντας εκραγεί 36 φορές από τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με το 9news.com.au, οι επιστήμονες έχουν δηλώσει ότι όλη αυτή η δραστηριότητα ουσιαστικά αποτελεί μέρος της ίδιας έκρηξης, επειδή το μάγμα ακολουθεί την ίδια πορεία προς την επιφάνεια.

Τον περασμένο μήνα, μια μεγάλη έκρηξη οδήγησε τη λάβα να εκτοξευθεί σε ύψος 400 μέτρων στον αέρα, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία, δηλαδή ψηλότερα από το Empire State Building.

Φωτό: IMAGO / ZUMA Press Wire

Οι περισσότεροι θεωρούν τις ροές της λάβας καταστροφικές. Ωστόσο, ο Huihui Kanahele-Mossman, εκτελεστικός διευθυντής του Ιδρύματος Edith Kanaka’ole, υποστηρίζει ότι η λάβα είναι ένας φυσικός πόρος που «σκληραίνει» τη γη και αποτελούσε πάντα πολύτιμο θεμέλιο για όλες τις δραστηριότητες στο νησί της Χαβάης.