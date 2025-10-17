Χαβάη: Συγκλονιστικές εικόνες από την έκρηξη ηφαιστείου - Η 35η εκτόξευση λάβας από τον Δεκέμβριο

Η προγενέστερη δραστηριότητα του ηφαιστείου Κιλαουέα της Χαβάης προμήνυε την έκρηξή του, με την λάβα να εκτοξεύεται από τους κρατήρες.

Την Πέμπτη, μια σειρά από υπερχείλιση και αποστράγγιση λάβας σημειώθηκε στον νότιο κρατήρα, ενώ περιστασιακά παρατηρήθηκαν εκτοξεύσεις στον βόρειο κρατήρα. Πρόκειται για το επεισόδιο 35, ανέφερε Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης του USGS σε έκθεση κατάστασης που δημοσίευσε την Πέμπτη.

Η τρέχουσα κατάσταση ξεκίνησε στις 23 Δεκεμβρίου 2024 και έχει ήδη προκαλέσει 34 επεισόδια εκτόξευσης λάβας, το καθένα από τα οποία διακόπτεται από σύντομες παύσεις στη δραστηριότητα. Κατά τα πρώτα επεισόδια της έκρηξης, υπήρχαν μόνο ένας βόρειος και ένας νότιος εκτοξευτήρας. Ο νότιος εκτοξευτήρας καλύπτονταν κατά διαστήματα από λάβα και τέφρα από τον βόρειο εκτοξευτήρα, αλλά επί του παρόντος δεν καλύπτεται. Όταν έλαβε χώρα το επεισόδιο 30 στις 6 Αυγούστου 2025, σχηματίστηκε μια νέα ρωγμή νότια της νότιας οπής, στο νότιο τοίχωμα του Halemaumau.

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου 31, άνοιξε μια νέα ενδιάμεση οπή στην περιοχή των πυρακτωμένων ρωγμών μεταξύ της βόρειας και της νότιας οπής. Αυτή η ενδιάμεση περιοχή μεταξύ της βόρειας και της νότιας οπής εξερράγη επίσης κατά τη διάρκεια του επεισοδίου 32.

Συγκλονιστικές οι εικόνες από την νέα έκρηξη του ηφαιστείου