«Βράζει» το ηφαίστειο Σακουρατζίμα στην Ιαπωνία - Εντυπωσιακές εικόνες

Ένα ηφαίστειο στη νότια Ιαπωνία εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας αυτό το Σαββατοκύριακο, για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις μήνες, εκτοξεύοντας όγκους τέφρας, έγινε γνωστό από τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας και από τοπικά ΜΜΕ.



Το Σακουρατζίμα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της χώρας, εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το απόγευμα του Σαββάτου (11/4), με αποτέλεσμα να υψωθεί καπνός σε ύψος άνω των 3.400 μέτρων, ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας αύξησε το επίπεδο συναγερμού στο 3 από τα 5, προτρέποντας σε προσοχή γύρω από το ηφαίστειο. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη έκρηξη από τη 13η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Yomiuri Shimbun.

Η έκρηξη του ηφαιστείου προκάλεσε σημαντικές αναταραχές στην πόλη Καγκοσίμα, όπως καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, διακοπές στις τοπικές συγκοινωνίες και μειωμένη ορατότητα λόγω σύννεφων τέφρας. Στάχτη και συντρίμμια έχουν επίσης καλύψει δρόμους, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης και πιθανές καθυστερήσεις τις επόμενες ημέρες.

ERUPCIÓN DEL VOLCÁN SAKURAJIMA EN JAPÓN

IMPREsionante PLUMA DE CENIZA SUPERA LOS TRES MIL METROS Y ASOMBRA A TODOS



Οι Αρχές προτρέπουν τους επισκέπτες και τους κατοίκους να αποφύγουν τις απαγορευμένες ζώνες κοντά στο ηφαίστειο, να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες ασφαλείας και να παρακολουθούν τις ενημερώσεις που γίνονται. Οι ταξιδιώτες στην περιοχή θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για συνεχείς καθυστερήσεις ή ξαφνικές ακυρώσεις, ειδικά για πτήσεις και οδικές μεταφορές.

Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα είναι γνωστό για τις συχνές εκρήξεις του και οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν γρήγορα. Οι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι παραμένει πιθανή περαιτέρω δραστηριότητα, καθιστώντας την κατάσταση απρόβλεπτη.