Η στιγμή που ο σεισμός 7,5 Ρίχτερ «χτυπά» την Ιαπωνία - Διπλό τσουνάμι έπληξε τις ακτές

Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφουν τη στιγμή που ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ «χτυπά» την Ιαπωνία το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου.

Στα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνεται η ένταση της σεισμικής δόνησης, με κτίρια και υποδομές να δονούνται ισχυρά, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 10:53 ώρα Ελλάδας, με το επίκεντρο να εντοπίζεται ανοιχτά της χώρας.

Αμέσως μετά τον σεισμό, το ιαπωνικό δίκτυο NHK διέκοψε το πρόγραμμά του, μεταδίδοντας έκτακτες οδηγίες προς τους πολίτες.

«Εκκενώστε άμεσα τις παράκτιες περιοχές και κατευθυνθείτε σε ασφαλή σημεία, όπως υψώματα ή ανθεκτικά κτίρια», ανέφεραν οι Αρχές, προειδοποιώντας για ενδεχόμενο τσουνάμι.

Τσουνάμι 70 και 80 εκατοστών

Δύο κύματα τσουνάμι ακολούθησαν τον ισχυρό σεισμό στην περιοχή Τοχόκου της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, το πρώτο κύμα έφτασε τα 70 εκατοστά, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερο, ισχυρότερο, ύψους 80 εκατοστών.

Το δεύτερο κύμα καταγράφηκε στο λιμάνι του Κουζί, στην επαρχία Ιγουάτε, μόλις δύο λεπτά μετά το πρώτο.

Όπως έγινε γνωστό, το φαινόμενο εκδηλώθηκε περίπου 41 λεπτά μετά τη σεισμική δόνηση, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές προειδοποιήσεις για τσουνάμι.

Το πρακτορείο Reuters έχει ζωντανή σύνδεση από την ακτογραμμή της Ιαπωνίας μετά τον ισχυρό σεισμό και τα κύματα που δημιουργούνται.

Japan coastline after 7.4 earthquake strikes https://t.co/B5hREyC7mT — Reuters (@Reuters) April 20, 2026

Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία, καθώς υπάρχει κίνδυνος διαδοχικών κυμάτων, μέχρι να δοθεί επίσημα το τέλος του συναγερμού.