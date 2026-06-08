Mega-σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ χτύπησε τις Φιλιππίνες - Καταγράφηκε τσουνάμι 1,4 μέτρων

Ένας πολύ ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών νήσου των Φιλιππίνων στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ άτομα, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της χώρας.

Ο απολογισμός των νεκρών δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί, πρόσθεσε η υπηρεσία.

Ο Αγκριπίνο Ντασέρα, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην πόλη, ανέφερε πως ακόμη οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν την έκταση των ζημιών στην πόλη και να επαληθεύσουν πόσα είναι τα θύματα.

Παράλληλα, η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως καταγράφηκε τσουνάμι ως και 1,4 μέτρων στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.

«Ορισμένος αριθμός κτιρίων κατέρρευσε. Κάποια σπίτια επίσης έγιναν συντρίμμια», είπε ο Ρόμπερτ Νταγκάν, αξιωματικός της αστυνομίας στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, μεγάλη πόλη στη Μιντανάο.

Φωτ.: Reuters

Συναγερμός για τσουνάμι

Στο μεταξύ, οι αρχές της Ινδονησίας εξέδωσαν διαταγή προς τον πληθυσμό παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στη βόρεια Ινδονησία και να κατευθυνθούν προς περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, εξαιτίας του κινδύνου να χτυπήσει τσουνάμι.

Ο σεισμός έγινε σε βάθος κάπου 35 χιλιομέτρων στις 07:37 (τοπική ώρα· 01:37 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) ανέφερε πως είναι πιθανό να εκδηλωθεί τσουνάμι «μέσα στις επόμενες τρεις ώρες» και να πλήξει τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν, ως ακόμη και της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με το PTWC, κύματα 1 ως 3 μέτρων ενδέχεται να πλήξουν τις Φιλιππίνες και 0,3 ως 1 μέτρου την Ινδονησία και τη Μαλαισία.

WATCH: Major earthquake brings down building in General Santos City, Philippines pic.twitter.com/AA7pX3rZwa — Rapid Report (@RapidReport2025) June 8, 2026

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των ακτών της, από τη νότια νήσο Οκινάουα ως ανατολικά από το Τόκιο. Τα κύματα αναμενόταν να αρχίσουν να φθάνουν στις ιαπωνικές ακτές περί τις 11:30 (τοπική ώρα· 05:30 ώρα Ελλάδας) και να μην ξεπερνούν το 1 μέτρο, σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Φωτ.: Reuters

Μετασεισμός 6,1 βαθμών

Μετασεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών καταγράφτηκε στον θαλάσσιο νότια των Φιλιππίνων νωρίς το πρωί, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), μετά τον αρχικό πολύ ισχυρό σεισμό 7,8 βαθμών που κατά τις αρχικές πληροφορίες στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, τραυμάτισε άλλους και κατέστρεψε κτίρια στο ασιατικό αρχιπέλαγος, ενώ πυροδότησε προειδοποίηση για τσουνάμι στον Ειρηνικό.

Η νέα σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 67 χιλιομέτρων και εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο οκτώ χιλιόμετρα νότια από την επαρχία Σαρανγκάνι της νήσου Μιντανάο του ασιατικού αρχιπελάγους, σύμφωνα με τα στοιχεία του USGS.