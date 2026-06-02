Σεισμός 6,2 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Ιταλία - Αισθητός και σε νησιά του Ιονίου

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, καταγράφηκε δώδεκα λεπτά μετά τα μεσάνυκτα (τοπική ώρα) σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Καλαβρίας, στην Ιταλία.

Ο σεισμός έγινε αισθητή στις πόλεις Κοζέντσα και Καταντζάρο της Καλαβρίας, όπως και στις περιφέρειες Μπαζιλικάτα και Καμπανία, με πρωτεύουσα την Νάπολη, ενώ έγινε αντιληπτός μέχρι και τα νησιά του Ιονίου.

Το επίκεντρο του σεισμού απέχει 41 χιλιόμετρα από την Κοζέντσα και 72 από το Καταντζάρο, με εστιακό βάθος το οποίο ξεπερνά τα διακόσια χιλιόμετρα.

Αρκετοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους φοβούμενοι μετασεισμούς ή σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες ή σοβαρές ζημιές. Έλεγχοι της ιταλικής Πολιτικής Προστασίας και των ιταλικών δημοτικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.