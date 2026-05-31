Ελλάδα Σεισμός Σεισμός τώρα Κάσος

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο δυτικά της Κάσου

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 18,3 χιλιόμετρα, γεγονός που κατατάσσει τον σεισμό στους επιφανειακούς προς ενδιάμεσου βάθους σεισμούς.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Χρήστος Τέλιος avatar
Χρήστος Τέλιος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής 31 Μαΐου 2026, στον θαλάσσιο χώρο δυτικά της Κάσου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα σεισμολογικά στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε στις 09:35:31 ώρα GMT, με επίκεντρο περιοχή που βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 18,3 χιλιόμετρα, γεγονός που κατατάσσει τον σεισμό στους επιφανειακούς προς ενδιάμεσου βάθους σεισμούς, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ η συγκεκριμένη δόνηση φαίνεται να εντάσσεται στη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή των Δωδεκανήσων και του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Σεισμός Σεισμός τώρα Κάσος

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader