Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο δυτικά της Κάσου

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής 31 Μαΐου 2026, στον θαλάσσιο χώρο δυτικά της Κάσου.



Σύμφωνα με τα διαθέσιμα σεισμολογικά στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε στις 09:35:31 ώρα GMT, με επίκεντρο περιοχή που βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου.



Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 18,3 χιλιόμετρα, γεγονός που κατατάσσει τον σεισμό στους επιφανειακούς προς ενδιάμεσου βάθους σεισμούς, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ η συγκεκριμένη δόνηση φαίνεται να εντάσσεται στη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή των Δωδεκανήσων και του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

