Σεισμός 3,9 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Αρκεσίνης Αμοργού

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα της Παρασκευής ανοιχτά της Αμοργού.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης ήταν 15 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Αρκεσίνης.

Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του σεισμού:

Χρόνος Γέννησης [GMT] : 29/05/2026 14:36:55.28

Μέγεθος : 3.9

Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 36.6573

Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 25.8495

Εστιακό Βάθος [km] : 13.5

Τοποθεσία : 15 Χλμ. ΝΝΑ της Αρκεσίνης Αμοργού