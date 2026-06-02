Μάλτα: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων - «Σαν να χτύπησε φορτηγό το σπίτι»

Ισχυρότατη έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 1 Ιουνίου στην περιοχή Σαλίνα της Μάλτας, σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και εκτεταμένες ζημιές στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 06:35 το πρωί και ακολούθησε δεύτερη, ακόμη πιο ισχυρή, ενώ στη συνέχεια καταγράφηκαν και μικρότερες εκρήξεις, ακόμη και ώρες μετά το αρχικό συμβάν.

Από την έκρηξη υψώθηκε πυκνό νέφος καπνού, το οποίο ήταν ορατό από μεγάλη απόσταση, εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και άλλες ιδιοκτησίες στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άνδρες τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ εργάζονταν σε κοντινά χωράφια την ώρα των εκρήξεων. Όπως διευκρινίστηκε, δεν υπήρχαν εργαζόμενοι μέσα στο εργοστάσιο τη στιγμή του περιστατικού, αναφέρει το Euronews.

«Σαν να χτύπησε φορτηγό το σπίτι»

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν τις στιγμές τρόμου που βίωσαν. Ο Έντουαρντ Μερσιέκα, που μένει κοντά στο σημείο, ανέφερε ότι ξύπνησε από την πρώτη έκρηξη.

«Ήταν σαν κάποιος να πήρε ένα σφυρί στο μέγεθος φορτηγού και να χτύπησε το σπίτι μου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το νέφος καπνού έφτασε σε ύψος περίπου 300 μέτρων.

Ο πρωθυπουργός της Μάλτας, Ρόμπερτ Αμπέλα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους πληγέντες.

«Οι σκέψεις μου είναι με τους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί», ανέφερε χαρακτηριστικά.