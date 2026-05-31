Γαλλία: Η μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν κλάπηκε και πάλι - Μήνυση κατ' αγνώστων υπέβαλε το μουσείο

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα έργα σύγχρονης τέχνης στον κόσμο εξαφανίστηκε από το Κέντρο Πομπιντού-Μετς στη Γαλλία, προκαλώντας αίσθηση στον καλλιτεχνικό χώρο και κινητοποιώντας τις αρχές.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «Liberation», το έργο «Comedian» του Ιταλού καλλιτέχνη Μαουρίτσιο Κατελάν κλάπηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 30 Μαΐου από τον εκθεσιακό χώρο του μουσείου. Η απουσία του έργου έγινε αντιληπτή από φύλακα ασφαλείας, ενώ η διοίκηση του Κέντρου Πομπιντού-Μετς κατέθεσε άμεσα μήνυση κατά αγνώστων.

Η κλοπή σημειώθηκε ενώ το έργο εκτίθεται στο πλαίσιο της έκθεσης «Endless Sunday», η οποία είναι αφιερωμένη στο έργο του Μαουρίτσιο Κατελάν και φιλοξενείται στο γαλλικό μουσείο έως τον Ιανουάριο του 2027.



Το «Comedian» είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο έργο τέχνης του Κατελάν: μια απλή μπανάνα στερεωμένη στον τοίχο με ασημί γκρι κολλητική ταινία. Παρά την απλότητά του, το έργο εξελίχθηκε σε παγκόσμιο καλλιτεχνικό φαινόμενο όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Art Basel Miami Beach το 2019, προκαλώντας έντονες συζητήσεις γύρω από τα όρια της τέχνης και την αξία της.

Η φήμη του εκτοξεύθηκε ακόμη περισσότερο όταν ένα από τα τρία επίσημα αντίτυπα του έργου πουλήθηκε το 2024 σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's στη Νέα Υόρκη έναντι 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πέρα από την καλλιτεχνική του διάσταση, το «Comedian» θεωρείται από πολλούς ένα σατιρικό σχόλιο πάνω στις υπερβολές της αγοράς τέχνης και στις εξωφρενικές τιμές που συχνά συνοδεύουν έργα σύγχρονης δημιουργίας. Η αξία του δεν βρίσκεται στο ίδιο το αντικείμενο, αλλά στην ιδέα που αυτό εκπροσωπεί, γεγονός που το έχει μετατρέψει σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα έργα των τελευταίων ετών.



Οι γαλλικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της κλοπής.