Ινδονησία: Τρεις ορειβάτες νεκροί και δέκα αγνοούμενοι μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο

Τραγωδία σημειώθηκε στο νησί Χαλμαχέρα της Ινδονησίας, όπου η έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο κόστισε τη ζωή σε τρεις ορειβάτες, δύο αλλοδαπούς και έναν ντόπιο, ενώ άλλοι δέκα παραμένουν αγνοούμενοι.

Η έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής, εκτοξεύοντας ηφαιστειακή τέφρα σε ύψος έως και 10 χιλιομέτρων. Η περιοχή είχε ήδη χαρακτηριστεί απαγορευμένη για επισκέπτες από τον προηγούμενο μήνα, όμως πολλοί ορειβάτες βρίσκονταν στο βουνό τη στιγμή της έκρηξης.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση διάσωσης για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων ορειβατών. Σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες διάσωσης, εννέα από αυτούς είναι Σιγκαπουριανοί και οι υπόλοιποι Ινδονήσιοι. Δεκάδες διασώστες και αστυνομικοί επιχειρούν στην περιοχή.

BREAKING: Three hikers, including two foreign nationals, were killed and 10 others remain missing after Mount Dukono erupted on Halmahera Island, North Maluku Province, Indonesia. pic.twitter.com/4xqGsmhaRJ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 8, 2026

Το επίπεδο συναγερμού στο ηφαίστειο παραμένει στο τρίτο υψηλότερο, ενώ οι κάτοικοι προειδοποιούνται να μην πλησιάζουν σε ακτίνα 4 χιλιομέτρων από τον κρατήρα. Οι επιστήμονες επισημαίνουν, επίσης, τον κίνδυνο λάσπης από ηφαιστειακά υλικά σε περίπτωση βροχής.