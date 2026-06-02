Ρεκόρ εκρήξεων και εκτόξευσης λάβας κατέρριψε το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη

Η κατά διαστήματα ενεργή έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη κατέρριψε νέο ρεκόρ τη Δευτέρα, καθώς σημειώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός επεισοδίων εκτόξευσης σιντριβανιών λάβας από την έναρξη της δραστηριότητάς του, τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης.



Τη Δευτέρα καταγράφηκαν 48 εκρηκτικά επεισόδια, αριθμός-ρεκόρ για οποιαδήποτε έκρηξη του Κιλαουέα, δήλωσε η γεωλόγος και εκπρόσωπος του παρατηρητηρίου, Κέιτι Μάλικεν.

Τα επεισόδια αυτά διακόπτονται από περιόδους κατά τις οποίες η εκροή λάβας είναι ελάχιστη ή μηδενική. Ωστόσο, επειδή η λάβα εξακολουθεί να αναβλύζει από τα ίδια ανοίγματα (οπές) σε κρατήρα της κορυφής του Κιλαουέα, πρόκειται ουσιαστικά για την ίδια συνεχιζόμενη ηφαιστειακή έκρηξη, διευκρίνισε η Μάλικεν σε μήνυμά της.

Η τρέχουσα έκρηξη παρουσιάζει αρκετές αξιοσημείωτες ιδιαιτερότητες, σύμφωνα με τη Μάλικεν, με κυριότερη το γεγονός ότι είναι εύκολα ορατή τόσο από τους κατοίκους όσο και από τους επισκέπτες της περιοχής.

Όπως εξήγησε, μια αντίστοιχη έκρηξη τη δεκαετία του 1980, κατά την οποία καταγράφηκαν 47 επεισόδια εκτόξευσης λάβας μέσα σε περίπου τριάμισι χρόνια, εκδηλώθηκε σε πολύ πιο απομακρυσμένη τοποθεσία.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Χαβάης (NMI) δήλωσε ότι η τέφρα θα μπορούσε να διασκορπιστεί προς τα βόρεια με βάση τους ανέμους από το νότο σε υψόμετρο 10.000 έως 20.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η συνεχιζόμενη ηφαιστειακή δραστηριότητα μεταβάλλει επίσης σταδιακά το ανάγλυφο στην κορυφή του ηφαιστείου.

Παράλληλα, τα σιντριβάνια λάβας μπορούν να επηρεάσουν τις γειτονικές κοινότητες, εκτοξεύοντας ηφαιστειακά θραύσματα και τέφρα στην ατμόσφαιρα.

