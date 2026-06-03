Στρόβιλος φωτιάς και τέφρας πάνω από το Κιλαουέα: Σπάνιο φαινόμενο καθηλώνει τους επιστήμονες

Ένα εντυπωσιακό και σχετικά σπάνιο φαινόμενο κατέγραψαν οι επιστήμονες πάνω από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, όταν μια περιστρεφόμενη στήλη τέφρας σχηματίστηκε πάνω από τον κρατήρα του ενεργού ηφαιστείου, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν ανεμοστρόβιλο.

Το φαινόμενο παρατηρήθηκε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και συνδέεται άμεσα με την έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα που καταγράφεται στην περιοχή.

Πώς δημιουργείται η δίνη τέφρας

Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως «δίνη ηφαιστειακής τέφρας» (ash vortex). Πρόκειται για έναν μικρής κλίμακας στρόβιλο που μοιάζει οπτικά με ανεμοστρόβιλο, ωστόσο σχηματίζεται κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες.

Η εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία που αναπτύσσεται γύρω από τη λάβα και τα πρόσφατα ηφαιστειακά υλικά θερμαίνει έντονα τον αέρα κοντά στην επιφάνεια. Καθώς ο θερμός αέρας ανυψώνεται και αλληλεπιδρά με τα τοπικά ρεύματα ανέμου, μπορεί να δημιουργηθεί μια περιστροφική κίνηση, η οποία γίνεται ορατή όταν παρασύρει τέφρα, σκόνη και μικρά ηφαιστειακά σωματίδια.

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Εντυπωσιακό φαινόμενο, αλλά όχι ακίνδυνο

Αν και οι εικόνες που προσφέρει το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα θεαματικές, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι δεν πρόκειται μόνο για ένα εντυπωσιακό φυσικό γεγονός.

Οι δίνες αυτές μπορούν να μεταφέρουν λεπτά σωματίδια τέφρας σε μεγαλύτερες αποστάσεις, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα στις γύρω περιοχές.

Η εισπνοή ηφαιστειακής τέφρας ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμούς στα μάτια, τη μύτη και το αναπνευστικό σύστημα, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν ηφαιστειακά αέρια στην ατμόσφαιρα.

Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη



Το Κιλαουέα θεωρείται ένα από τα πιο δραστήρια ηφαίστεια παγκοσμίως.

Η τρέχουσα φάση δραστηριότητάς του συνοδεύεται από επαναλαμβανόμενες εκρήξεις και εκτοξεύσεις λάβας στην περιοχή του κρατήρα Χαλεμαουμάου, ο οποίος αποτελεί το επίκεντρο της ηφαιστειακής δράσης.

Η συνεχής μεταβολή των συνθηκών γύρω από τον κρατήρα δημιουργεί συχνά εντυπωσιακά γεωλογικά φαινόμενα, με τη δίνη τέφρας να αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

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Υπό συνεχή παρακολούθηση



Η δραστηριότητα του Κιλαουέα παρακολουθείται διαρκώς από το Ηφαιστειολογικό Παρατηρητήριο της Χαβάης, το οποίο υπάγεται στο Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Οι επιστήμονες καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές στη σεισμική δραστηριότητα, τις εκπομπές αερίων και τη συμπεριφορά της λάβας, προκειμένου να αξιολογούν τους πιθανούς κινδύνους και να ενημερώνουν έγκαιρα τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους.

Το πρόσφατο περιστατικό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση της δυναμικής και απρόβλεπτης φύσης των ηφαιστείων, που συνεχίζουν να προσφέρουν μοναδικά φυσικά θεάματα αλλά και πολύτιμα δεδομένα για την επιστημονική έρευνα.