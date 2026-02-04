Artemis 2: Γιατί αναβάλλει ξανά την εκτόξευση πυραύλου στη Σελήνη η NASA - Μετατίθεται για Μάρτιο

Νέα αναβολή στην εκτόξευση της αποστολής Artemis 2 ανακοίνωσε η NASA, η οποία προγραμματίζει πλέον για τον Μάρτιο την ιστορική αποστολή με αστροναύτες γύρω από την Σελήνη.

Κατά τη διάρκεια μίας δοκιμαστικής διαδικασίας, γνωστή ως «πρόβα υγρής ενδυμασίας», οι μηχανικοί στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, ανίχνευσαν διαρροή υδρογόνου από το Σύστημα Εκτόξευσης Διαστήματος (SLS).

Σύμφωνα με τον Guardian, οι μηχανικοί αντιμετώπισαν επίσης ένα πρόβλημα με μια βαλβίδα στην κάψουλα Orion που βρίσκεται στην κορυφή του πυραύλου και στην οποία θα ζουν και θα εργάζονται τέσσερις αστροναύτες κατά τη διάρκεια μιας δεκαήμερης αποστολής.

Η πρώτη τόσο «μακρινή» αποστολή έπειτα από δεκαετίες

«Οι μηχανικοί αντιμετώπισαν αρκετές προκλήσεις κατά τη διάρκεια της διήμερης δοκιμής», ανέφερε η NASA στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι «οι ομάδες θα εξετάσουν πλήρως τα δεδομένα από τη δοκιμή» του πυραύλου ύψους 98 μέτρων.

Τα νέα αποτελούν ένα απογοητευτικό πισωγύρισμα για το πλήρωμα, το οποίο βρίσκεται σε καραντίνα για σχεδόν δύο εβδομάδες προκειμένου να αποτραπεί η εμφάνιση ασθενειών πριν από την αποστολή.

Εκτός από την πρώτη επιστροφή ανθρώπων κοντά στη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια, η Christina Koch και ο Victor Glover θα γίνουν η πρώτη γυναίκα και ο πρώτος έγχρωμος άνθρωπος αντίστοιχα που θα ταξιδέψουν πέρα από τη χαμηλή γήινη τροχιά.

Σημειώνεται ότι η χαμηλή γήινη τροχιά είναι η περιοχή του διαστήματος γύρω από τη Γη σε ύψος περίπου 160 έως 2.000 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια. Εκεί κινούνται ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS), τα διαστημικά λεωφορεία παλαιότερα, οι περισσότερες επανδρωμένες αποστολές μέχρι σήμερα.

Φωτό: Reuters

Το Artemis 3 θα προσγειώσει ανθρώπους στο φεγγάρι

Η Artemis 2 αναμένεται να είναι η δεύτερη πτήση του πυραύλου SLS της NASA, μετά την αποστολή Artemis 1 χωρίς επανδρωμένο σκάφος το 2022, η οποία επίσης αντιμετώπισε προσωρινά διαρροές υδρογόνου κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

Στο πλαίσιο του Artemis II, οι αστροναύτες δεν θα εισέλθουν σε σεληνιακή τροχιά, αλλά θα είναι οι πρώτοι που θα κάνουν το ταξίδι μετ’ επιστροφής των 685.000 μιλίων για να ταξιδέψουν γύρω από τη Σελήνη, μετά την αποστολή Apollo 17 το 1972.

Η αποστολή ανοίγει το δρόμο για το Artemis 3, το οποίο στοχεύει στην προσγείωση αστροναυτών κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης. Η NASA θέλει τελικά να εδραιώσει μια μόνιμη παρουσία στην επιφάνεια της Σελήνης ως μέρος του προγράμματος Artemis, το οποίο πήρε το όνομά του από την θεά της Σελήνης, δίδυμη αδερφή του Απόλλωνα.

Ο πρώτος μη Αμερικανός αστροναύτης στην τροχιά της Σελήνης

Ο Αμερικανός αστροναύτης Reid Wiseman, ο οποίος πέρασε μήνες ως εργαζόμενος στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, έχει επιλεγεί ως διοικητής του Artemis 2. Ο Jeremy Hansen, Καναδός φυσικός και πιλότος μαχητικού, είναι επίσης μέλος του πληρώματος.

Εάν το ταξίδι ολοκληρωθεί με επιτυχία, ο Hansen θα γίνει ο πρώτος μη Αμερικανός αστροναύτης που θα ταξιδέψει πέρα από τη χαμηλή τροχιά της Γης.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2), περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια λίτρα (700.000 γαλόνια) υπερψυχρού υγρού υδρογόνου και υγρού οξυγόνου έπρεπε να ρέουν στις δεξαμενές, μιμούμενοι τα τελικά στάδια μιας αντίστροφης μέτρησης στην πραγματική ζωή.

Λόγω της καθυστέρησης, η NASA δήλωσε ότι το πλήρωμα θα εισέλθει ξανά σε καραντίνα «περίπου δύο εβδομάδες» πριν από το επόμενο «παράθυρο» εκτόξευσης. Ο οργανισμός έχει δηλώσει προηγουμένως ότι υπήρχαν αρκετές πιθανές ημερομηνίες εκτόξευσης μεταξύ Φεβρουαρίου και τέλους Απριλίου.