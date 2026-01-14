3...2...1 εκτόξευση: Η NASA «κλειδώνει» ημερομηνία για την επιστροφή στη Σελήνη μετά από 53 χρόνια

Η NASA έθεσε επίσημα τις βάσεις για μια ιστορική επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σελήνη, περισσότερα από 50 χρόνια μετά την τελευταία επανδρωμένη αποστολή. Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη 14 Ιανουαρίου, η νωρίτερη δυνατή ημερομηνία εκτόξευσης της αποστολής Artemis II είναι η 6η Φεβρουαρίου, με το συνολικό «παράθυρο εκτόξευσης» να εκτείνεται από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 14 Φεβρουαρίου.

Η Artemis II θα είναι η πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς τη Σελήνη μετά το 1972 και θα πραγματοποιήσει δεκαήμερο ταξίδι γύρω από αυτήν, χωρίς προσελήνωση, επιστρέφοντας στη Γη. Στόχος της είναι να επιβεβαιώσει ότι όλα τα συστήματα – πύραυλος, διαστημόπλοιο και υποδομές – λειτουργούν με απόλυτη ασφάλεια, ανοίγοντας τον δρόμο για την Artemis III, όπως μεταδίδει η dailymail.

Το πλήρωμα και ο στόχος της αποστολής

Στο διαστημόπλοιο Orion θα επιβιβαστούν οι αστροναύτες της NASA Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, καθώς και ο Τζέρεμι Χάνσεν από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία. Η αποστολή προβλέπει αρχικά περιφορές γύρω από τη Γη για δοκιμές των συστημάτων υποστήριξης ζωής και στη συνέχεια μια κοντινή διέλευση από τη Σελήνη (lunar flyby), χωρίς είσοδο σε τροχιά ή προσγείωση.

Η πρώτη αποστολή του προγράμματος Artemis που θα περιλαμβάνει προσελήνωση είναι η Artemis III, η οποία έχει προγραμματιστεί, προς το παρόν, για το 2027.

REUTERS/Joe Skipper

Παράθυρα εκτόξευσης και τεχνικές δοκιμές

Η εκτόξευση της Artemis II εξαρτάται από πολύπλοκους υπολογισμούς τροχιακής μηχανικής, τη θέση Γης και Σελήνης, την απόδοση του πυραύλου SLS, αλλά και τις καιρικές συνθήκες στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα. Ως εναλλακτικές ημερομηνίες έχουν οριστεί οι 7, 8, 10 και 11 Φεβρουαρίου, ενώ προβλέπονται επιπλέον «παράθυρα» στις αρχές Μαρτίου και Απριλίου, αν απαιτηθεί αναβολή.

Η NASA βρίσκεται πλέον λίγες ημέρες πριν από το πρώτο κρίσιμο βήμα, τη μεταφορά του πλήρως συναρμολογημένου πυραύλου και του Orion στην εξέδρα εκτόξευσης, διαδικασία που αναμένεται να ξεκινήσει στις 17 Ιανουαρίου και μπορεί να διαρκέσει έως και 12 ώρες.

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση στην εξέδρα, θα ακολουθήσουν οι τελικές δοκιμές, η «wet dress rehearsal» και ο ανεφοδιασμός με περισσότερα από 700.000 γαλόνια υγρού υδρογόνου και οξυγόνου. Η διαδικασία περιλαμβάνει και προσομοίωση αντίστροφης μέτρησης, ώστε να εντοπιστούν πιθανά τεχνικά προβλήματα, όπως διαρροές ή δυσλειτουργίες στις βαλβίδες.

Σε περίπτωση που προκύψουν ζητήματα, δεν αποκλείεται να απαιτηθούν επαναληπτικές δοκιμές και καθυστερήσεις. Σύμφωνα με δηλώσεις του πρώην διοικητή της NASA, Σον Ντάφι, η Artemis III αναμένεται περίπου ενάμιση χρόνο μετά την Artemis II και φιλοδοξεί όχι μόνο να επιστρέψει ανθρώπους στη σεληνιακή επιφάνεια, αλλά και να θέσει τις βάσεις για μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη και, μακροπρόθεσμα, για επανδρωμένες αποστολές στον Άρη.