NASA: 25 χρόνια σε λίγα δευτερόλεπτα - Το συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει τον «θάνατο» ενός άστρου

Tο διάστημα μπορεί να φαίνεται αμετάβλητο, όμως η NASA μόλις μας υπενθύμισε πόσο δυναμικό και βίαιο μπορεί να γίνει. Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα ένα εντυπωσιακό βίντεο που συμπυκνώνει 25 χρόνια παρατηρήσεων σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, καταγράφοντας τη θεαματική επέκταση των υπολειμμάτων ενός άστρου που εξερράγη.

Η «νεκροψία» μιας υπερνόβα



Πρόκειται για την Cassiopeia A (Cas A), ένα από τα πιο διάσημα υπολείμματα υπερνόβα στον γαλαξία μας, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 11.000 ετών φωτός από τη Γη. Το άστρο αυτό εξερράγη πριν από περίπου 340 χρόνια (από τη δική μας οπτική γωνία), αλλά οι επιστήμονες το μελετούν συστηματικά τις τελευταίες δεκαετίες για να καταλάβουν πώς διασπείρονται τα στοιχεία στο σύμπαν.

Τι βλέπουμε στο βίντεο:

Το ωστικό κύμα: Οι ακτίνες Χ (με μπλε χρώμα) δείχνουν το εξωτερικό ωστικό κύμα που ταξιδεύει με ταχύτητες εκατομμυρίων χιλιομέτρων την ώρα.

Κοσμική σκόνη και αέρια: Τα χρωματιστά νέφη αντιπροσωπεύουν το υλικό του ίδιου του άστρου που εκτινάχθηκε στο διάστημα.

Η εξέλιξη: Με τη χρήση δεδομένων από το παρατηρητήριο ακτίνων Χ Chandra, οι επιστήμονες δημιούργησαν μια ακολουθία από το 2000 έως σήμερα, δείχνοντας το νεφέλωμα να «μεγαλώνει» και να αλλάζει σχήμα μπροστά στα μάτια μας.

Γιατί είναι σημαντικό;



Η μελέτη της Cassiopeia A δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής. Αυτές οι εκρήξεις είναι τα «εργοστάσια» του σύμπαντος. Στοιχεία όπως το ασβέστιο στα κόκαλά μας και ο σίδηρος στο αίμα μας προέρχονται από τέτοιους βίαιους θανάτους άστρων. Παρακολουθώντας την Cas A σε βάθος 25 ετών, οι αστροφυσικοί μπορούν να μετρήσουν την ταχύτητα επέκτασης και να κατανοήσουν πώς το σύμπαν «ανακυκλώνει» το υλικό του για να δημιουργήσει νέα άστρα και πλανήτες.

Δείτε το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου:

Ever wonder what happens in the aftermath of a supernova?



In this video, you’re watching the glowing remnants of a stellar explosion disperse over a period of 25 years, making this @chandraxray’s longest-spanning video ever released. https://t.co/suIQHKdWM0 pic.twitter.com/Q3q5aietA3 — NASA (@NASA) January 6, 2026

«Είναι σαν να παρακολουθούμε μια ταινία σε αργή κίνηση, όπου η φύση μας δείχνει τη δύναμή της», αναφέρουν οι επιστήμονες της NASA.