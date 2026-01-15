Πρώτη φορά στην ιστορία: Η NASA φέρνει πίσω 4 αστροναύτες από τον ISS λόγω ιατρικού περιστατικού

Τέσσερα μέλη του πληρώματος του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) εγκατέλειψαν πρόωρα την αποστολή τους, καθώς ένα ιατρικό περιστατικό επέβαλε τη συντόμευσή της κατά έναν μήνα. Πρόκειται για την πρώτη ιατρική εκκένωση στην ιστορία της NASA.

Πρόκειται για τους Αμερικανούς Μάικ Φίνκε και Ζίνα Κάρντμαν, τον Ρώσο κοσμοναύτη Όλεγκ Πλατόνοφ και τον Ιάπωνα αστροναύτη Κίμιγια Γιούι, οι οποίοι αποσυνδέθηκαν από τον ISS τα ξημερώματα της Τετάρτης προς Πέμπτη (14/1-15/1), μετά από πέντε μήνες παραμονής στο διάστημα, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Κάρντμαν ανέφερε πριν την επιστροφή: «Η χρονική στιγμή της αναχώρησής μας είναι απροσδόκητη, αλλά δεν ήταν έκπληξη το πόσο καλά συνεργάστηκε αυτό το πλήρωμα ως οικογένεια».

Η NASA δεν έδωσε λεπτομέρειες για το ποιο μέλος του πληρώματος αντιμετωπίζει το πρόβλημα υγείας, διευκρινίζοντας πάντως ότι η κατάσταση δεν συνιστά έκτακτη ανάγκη και το άτομο παραμένει σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Ρομπ Ναβίας.

Η κάψουλα Dragon της SpaceX προσθαλασσώθηκε ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνιας περίπου στις 10:40 το πρωί της Πέμπτης (15/1).

LIVE: After undocking from the @Space_Station, Crew-11 is on their way back to Earth. Tune in to watch them splash down off the coast of California, scheduled for 3:41am ET (0841 UTC). https://t.co/mIUojli3XW — NASA (@NASA) January 15, 2026

Παρά το γεγονός ότι υπολογιστικά μοντέλα προέβλεπαν ανάγκη ιατρικής εκκένωσης περίπου κάθε τρία χρόνια, η NASA δεν είχε πραγματοποιήσει ποτέ αντίστοιχη επιχείρηση στα 65 χρόνια επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων. Αντίθετα, η Σοβιετική Ένωση είχε αντιμετωπίσει παρόμοιο περιστατικό το 1985 με τον κοσμοναύτη Βλαντίμιρ Βασιούτιν.

Η απόφαση πρόωρης επιστροφής

Το πλήρωμα Crew-11, που είχε φτάσει στον ISS στις αρχές Αυγούστου, επρόκειτο να παραμείνει έως τα μέσα Φεβρουαρίου. Ο επικεφαλής ιατρικός αξιωματούχος της NASA, Τζέιμς Πολκ, εξήγησε ότι ένας «παρατεταμένος κίνδυνος» και η αβεβαιότητα ως προς τη διάγνωση οδήγησαν στην απόφαση της πρόωρης επιστροφής.

Στον σταθμό παραμένουν ο Αμερικανός αστροναύτης Κρις Ουίλιαμς και οι Ρώσοι κοσμοναύτες Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ και Σεργκέι Μικάεφ, που έφτασαν τον Νοέμβριο με ρωσικό σκάφος Soyuz. Μέχρι να φτάσει νέο πλήρωμα από τη SpaceX, η NASA ανακοίνωσε την αναστολή των προγραμματισμένων και έκτακτων διαστημικών εξόδων.