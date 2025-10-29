Η Κρήτη από το διάστημα: Μαγευτική εικόνα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Εντυπωσιακές εικόνες έρχονται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ο οποίος πέρασε πάνω από το νησί της Κρήτης πριν από λίγες ώρες.

Η Μεγαλόνησος αποκαλύπτεται από ψηλά σαν ένας μαγευτικός πίνακας ζωγραφικής ο οποίος «λούζεται» από το φως του ήλιου που αντανακλά στο Αιγαίο. Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) πέρασε πάνω από την Ελλάδα, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα, καθώς το νησί φάνηκε να λάμπει κυριολεκτικά.

Το βίντεο, που κατέγραψε η εταιρία SEN, προέρχεται από τις κάμερες 4K που έχει εγκαταστήσει στον Διαστημικό Σταθμό, προσφέροντας μια μοναδική θέα της γης από ύψος 400 χιλιομέτρων. Στις εικόνες, η Κρήτη ξεχωρίζει με το χαρακτηριστικό της σχήμα, τα παράλια φωτισμένα και τις πόλεις να σχηματίζουν λαμπερά σημεία πάνω στο βαθύ μπλε.

Η στιγμή που ο ISS περνά πάνω από το νησί είναι πραγματικά μαγευτική και είναι μια υπενθύμιση της ομορφιάς του τόπου, που φαίνεται εξίσου εντυπωσιακή και από το διάστημα.