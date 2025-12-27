NASA: Ιστορική χρονιά το 2026 - Η πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη μετά από 50 χρόνια

Η αποστολή Artemis II αποτελεί το επόμενο καθοριστικό βήμα στο πρόγραμμα επιστροφής ανθρώπων στη Σελήνη, με τέσσερις αστροναύτες να προγραμματίζεται να πραγματοποιήσουν πτήση διάρκειας περίπου δέκα ημερών σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι. Η εκτόξευση αναμένεται, εφόσον δεν υπάρξουν νέες καθυστερήσεις, από τον Φεβρουάριο και έως την άνοιξη.

Όπως μεταδίδει το NBC News, η Artemis II θεωρείται μία κρίσιμη δοκιμή για τον νέο πύραυλο Space Launch System (SLS) και το διαστημόπλοιο Orion, τα οποία αναπτύσσονται εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια. Το πρόγραμμα έχει αντιμετωπίσει σημαντικές καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους, ενώ έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί επανδρωμένη πτήση. Το 2022, η NASA ολοκλήρωσε την Artemis I, μια μη επανδρωμένη αποστολή διάρκειας περίπου 3,5 εβδομάδων σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.

Η επιστροφή στη Σελήνη έχει τεθεί ψηλά στην αμερικανική διαστημική ατζέντα ήδη από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, με την Ουάσιγκτον να δίνει πλέον αυξημένο βάρος και στον ανταγωνισμό με την Κίνα, η οποία έχει ανακοινώσει ότι στοχεύει σε επανδρωμένη προσελήνωση έως το 2030. Στο πλαίσιο αυτό, ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, δήλωσε στο NBC News ότι στόχος είναι η επιστροφή Αμερικανών αστροναυτών στη Σελήνη «με υποδομές που θα επιτρέψουν την παραμονή», ενώ πρόσφατο προεδρικό διάταγμα ζητά να δοθεί προτεραιότητα σε προσελήνωση έως το 2028.

Ο στόχος της αποστολής

Η Artemis II δεν περιλαμβάνει προσελήνωση, ωστόσο θα δοκιμάσει κρίσιμες τεχνολογίες που θεωρούνται προαπαιτούμενες για τις επόμενες αποστολές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα συστήματα υποστήριξης ζωής, οι ελιγμοί σε τροχιά γύρω από τη Γη και τη Σελήνη, καθώς και η συνολική συμπεριφορά του SLS και του Orion σε επανδρωμένο περιβάλλον. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, πρόκειται για την πρώτη φορά που άνθρωποι θα πετάξουν με τον SLS, ενώ το σύστημα υποστήριξης ζωής του Orion δεν έχει δοκιμαστεί έως σήμερα σε συνθήκες πραγματικής αποστολής με πλήρωμα.

Το πλήρωμα της αποστολής αποτελείται από τους αστροναύτες της NASA Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, καθώς και τον Τζέρεμι Χάνσεν από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία. Οι τρεις Αμερικανοί διαθέτουν ήδη εμπειρία διαστημικών πτήσεων, ενώ για τον Χάνσεν η Artemis II θα είναι η πρώτη αποστολή. Πρόσφατα, το πλήρωμα συμμετείχε σε πλήρη πρόβα εκτόξευσης, ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες έως λίγο πριν την απογείωση.

Το 2027 η προσελήνωση

Η Artemis II αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την Artemis III, η οποία έχει προγραμματιστεί για το 2027 και φιλοδοξεί να πραγματοποιήσει προσελήνωση κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης. Η συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο και κρατήρες σε μόνιμη σκιά, όπου εκτιμάται ότι υπάρχουν αποθέματα πάγου — στοιχείο-κλειδί για μακροχρόνια ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη και για μελλοντικές αποστολές βαθύτερα στο ηλιακό σύστημα.