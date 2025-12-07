Όταν ο άνθρωπος πάτησε για τελευταία φορά στη Σελήνη

Σαν σήμερα στις 7 Δεκεμβρίου 1972, γράφτηκε ένα από τα πιο λαμπρά –και ταυτόχρονα τα πιο ξεχασμένα– κεφάλαια της ανθρώπινης εξερεύνησης. Τρεις αστροναύτες της NASA, οι Γιουτζίν Σέρναν, Ρόναλντ Έβανς και Χάρισον Σμιτ, εκτοξεύθηκαν από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ με το Apollo 17, στην πρώτη νυχτερινή εκτόξευση στην ιστορία του προγράμματος Apollo.

Ήταν το τελευταίο ταξίδι του ανθρώπου στη Σελήνη – και παραμένει μέχρι σήμερα. Κανένας άνθρωπος δεν έχει επιστρέψει στην επιφάνειά της από τότε.

Φωτ.: IMAGO

Το ιστορικό ταξίδι του Apollo 17

Το Apollo 17 αποτέλεσε τον επίλογο ενός προγράμματος που άλλαξε ριζικά την πορεία της επιστήμης και της τεχνολογίας. O Σέρναν και ο Σμιτ περπάτησαν στη σεληνιακή επιφάνεια για τρεις ολόκληρες ημέρες, πραγματοποιώντας την πιο μακρόχρονη και επιστημονικά αποδοτική αποστολή του προγράμματος.

Συγκέντρωσαν μεγάλη ποσότητα σεληνιακών πετρωμάτων, πραγματοποίησαν γεωλογικές έρευνες πρωτοφανούς ακρίβειας και άφησαν το τελευταίο ανθρώπινο αποτύπωμα στο έδαφος της Σελήνης.

Ο κυβερνήτης της αποστολής, Γιουτζίν Σέρναν, κατέγραψε το όνομά του στην ιστορία ως «ο τελευταίος άνθρωπος που περπάτησε στο φεγγάρι».

Ο τελευταίος άνθρωπος στη Σελήνη Γιουτζίν Σέρναν / Φωτ.: IMAGO

Το διαστημικό πρόγραμμα που άλλαξε τον κόσμο

Η πορεία προς αυτή τη στιγμή ξεκίνησε χρόνια νωρίτερα. Μετά την ιστορική πτήση του Γιούρι Γκαγκάριν το 1961, οι ΗΠΑ ένιωσαν ότι χάνουν τη «διαστημική κούρσα» με μεγάλο αντίπαλο τη Σοβιετική Ένωση. Ο Τζον Κένεντι απάντησε με ένα τολμηρό όραμα: να σταλεί άνθρωπος στη Σελήνη και να επιστρέψει με ασφάλεια πριν από το τέλος της δεκαετίας του ’60.

Για να επιτευχθεί αυτό:

επενδύθηκαν περίπου 25 δισ. δολάρια (περίπου 100 δισ. σε σημερινές τιμές),

εργάστηκαν τουλάχιστον 400.000 άνθρωποι,

δημιουργήθηκαν τεχνολογίες που αποτέλεσαν τη βάση της σύγχρονης αεροδιαστημικής βιομηχανίας.

Μεταξύ του Apollo 11 (1969) και του Apollo 17, συνολικά 12 άνθρωποι περπάτησαν στη Σελήνη. Η μόνη αποστολή που δεν ολοκλήρωσε προσελήνωση ήταν η Apollo 13, η οποία όμως επέστρεψε στη Γη σώα μετά από μια από τις πιο εντυπωσιακές διαστημικές διασώσεις στην ιστορία.

Ο γεωλόγος της αποστολής Χάρισον Σμιτ (Photo by Heritage Space/Heritage Images/Getty Images)

Το τέλος – και ίσως μια νέα αρχή;

Το Apollo 17 παραμένει, μισό αιώνα μετά, η τελευταία φορά που το ανθρώπινο είδος άγγιξε το σεληνιακό έδαφος.

Σήμερα, με τον νέο ανταγωνισμό ΗΠΑ–Κίνας, την άνοδο των ιδιωτικών διαστημικών εταιρειών και την τεχνολογική εξέλιξη, η επιστροφή στη Σελήνη φαίνεται πια πιο κοντά από ποτέ.

Το φεγγάρι δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως προορισμός, αλλά και ως ενδιάμεσος σταθμός για μεγαλύτερες αποστολές στο Ηλιακό Σύστημα.

Γιατί αυτή η αποστολή ξεχωρίζει

Ήταν η τελευταία προσελήνωση ανθρώπων.

Είχε τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στη Σελήνη.

Ο Χάρισον Σμιτ ήταν ο πρώτος και μοναδικός γεωλόγος που περπάτησε στο φεγγάρι.