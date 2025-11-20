Η NASA «συνέλαβε» τον τρίτο διαστρικό «επισκέπτη» του ηλιακού συστήματος

Μέσα στην απεραντοσύνη του σύμπαντος, με τις αποστάσεις να είναι τόσο μεγάλες που ξεπερνούν το ανθρώπινο μέτρο, αλλά και τη φαντασία, η έλευση ενός «επισκέπτη» στο ηλιακό μας σύστημα είναι είδηση πρώτου μεγέθους.

Όχι, δεν πρόκειται για κάποιο διαστημόπλοιο που μεταφέρει αιμοδιψείς εξωγήινους, αλλά για το μόλις τρίτο διαστρικό αντικείμενο που μπαίνει στην περιοχή της αστρικής μας γειτονίας.

Η NASA αποκάλυψε την Τετάρτη (19/11) κοντινές φωτογραφίες του διαστρικού κομήτη, ο οποίος πραγματοποιεί μια σύντομη, μοναδική διέλευση από το ηλιακό μας σύστημα.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο κομήτης, γνωστός ως 3I/Atlas και ανακαλυφθείς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, είναι μόλις το τρίτο επιβεβαιωμένο αντικείμενο που επισκέπτεται τη γωνιά του σύμπαντός μας, προερχόμενος από άλλο αστέρι. Πέρασε αβλαβώς από τον Άρη τον περασμένο μήνα.

Αρκετά σκάφη της NASA που βρίσκονται στον «κόκκινο» πλανήτη ή κοντά σε αυτόν, εστίασαν στον κομήτη καθώς περνούσε σε απόσταση μόλις 18 εκατομμυρίων μιλίων (29 εκατομμύρια χιλιόμετρα). Δύο δορυφόροι της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον Άρη πραγματοποίησαν επίσης παρατηρήσεις.

Οι αστρονόμοι στρέφουν τα επίγεια τηλεσκόπιά τους στον κομήτη που πλησιάζει, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου 190 εκατομμύρια μίλια (307 εκατομμύρια χιλιόμετρα) μακριά από τη Γη. Ο Gianluca Masi του Virtual Telescope Project τον παρατήρησε με ζουμ την Τετάρτη από την Ιταλία.

Σε απόσταση αναπνοής

Η κοντινότερη απόσταση που θα φτάσει ο κομήτης στη Γη είναι τα 167 εκατομμύρια μίλια (269 εκατομμύρια χιλιόμετρα) στα μέσα Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια, θα επιταχύνει την επιστροφή του στον διαστρικό χώρο, για να μην επιστρέψει ποτέ.

Ο κομήτης, που πήρε το όνομά του από το τηλεσκόπιο στη Χιλή που τον εντόπισε για πρώτη φορά, πιστεύεται ότι έχει μέγεθος που κυμαίνεται από 1.444 πόδια (440 μέτρα) έως 3,5 μίλια (5,6 χιλιόμετρα).

Το σκάφος Juice της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, το οποίο κατευθύνεται προς τον Δία, έχει εκπαιδεύσει τις κάμερες και τα επιστημονικά του όργανα στον κομήτη όλο τον μήνα, ιδιαίτερα μετά τη στενότερη διέλευσή του από τον Ήλιο. Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν θα λάβουν καμία από αυτές τις παρατηρήσεις πριν από τον Φεβρουάριο, επειδή η κύρια κεραία του Juice λειτουργεί ως θερμική ασπίδα κοντά στον Ήλιο, περιορίζοντας τη ροή των δεδομένων.

Ο κομήτης είναι ορατός από τη Γη στον ουρανό πριν την ανατολή, με τη χρήση κιάλια ή τηλεσκοπίου.

Τα άλλα δύο επιβεβαιωμένα διαστρικά αντικείμενα που έχουν επισκεφθεί το ηλιακό μας σύστημα είναι τα εξής: