Κομήτης στο μέγεθος του Μανχάταν γίνεται «προστάτης» της Γης από μελλοντική εισβολή αστεροειδών

Τεράστιο ενδιαφέρον στους επιστήμονες και ανησυχία στο κοινό προκάλεσε ένας κομήτης που διασχίζει αυτήν την περίοδο το ηλιακό μας σύστημα, προερχόμενος όμως έξω από αυτό.

Μάλιστα, η NASA έσπευσε να διαψεύσει τη θεωρία ενός αστρονόμου του Χάρβαρντ, σύμφωνα με την οποία ο 3I/ATLAS αποτελεί απομεινάρι ενός εξωγήινου πολιτισμού και μπορεί να αποδειχθεί «καταστροφικός για την ανθρωπότητα».

Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν και εκτιμήσεις σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Ο κομήτης αυτός, το μέγεθος του οποίου προσεγγίζει το Μανχάταν, θα μπορούσε να παράσχει πληροφορίες χρήσιμες, ώστε η Γη να διασωθεί από μελλοντική εισβολή αστεροειδών.

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς ότι ο 31/ATLAS είναι δυνητικά εχθρική εξωγήινη τεχνολογία, ο κομήτης στο μέγεθος του Μανχάταν θα μπορούσε να παράσχει πληροφορίες τέτοιες ώστε η Γη να διασωθεί από μία ενδεχόμενη «εισβολή» αστεροειδών.

«Πηγή» νέων πληροφοριών

Συγκεκριμένα, ερευνητές ισχυρίζονται ότι μια εκστρατεία που υποστηρίζεται από τη NASA για την παρακολούθηση του κομήτη, μπορεί να γίνει απόλυτα χρήσιμη για να παρακολουθήσουμε την πορεία άλλων, δυνητικά επικίνδυνων, αντικειμένων στο μέλλον.

Σύμφωνα με το Space.com, από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως τις 27 Ιανουαρίου 2026, όταν ο 3I/ATLAS πρόκειται να αναχωρήσει από το ηλιακό μας σύστημα, το Διεθνές Δίκτυο Προειδοποίησης για Αστεροειδείς (IAWN) θα διεξάγει μια «εκστρατεία παρατήρησης για τους κομήτες» ώστε να βελτιώσει τις μεθόδους για τον εντοπισμό της θέσης του.

Συγκεκριμένα, το έργο θα χρησιμεύσει ως πεδίο εκπαίδευσης, όχι μόνο για την πρόβλεψη της τροχιάς του 3I/ATLAS, αλλά και για την εκτέλεση αστρομετρικών μετρήσεων -δηλαδή, την παρακολούθηση της ταχύτητας και της κίνησης του κομήτη στον ουρανό της Γης, σε σχέση με αντικείμενα όπως τα αστέρια.

Αυτές οι μετρήσεις θα εμπλουτίσουν το γνωστικό υπόβαθρο των επιστημόνων για μελλοντικές παρατηρήσεις κομητών ή αστεροειδών, που ενδεχομένως να αποτελέσουν απειλή για τη Γη στο μέλλον.

Δύσκολη η πρόβλεψη πορείας των κομητών

Ο οργανισμός τονίζει ότι οι κομήτες είναι ιδιαίτερα δύσκολο να παρατηρηθούν, επειδή οι ουρές και οι «ατμόσφαιρές» τους (η κώμη τους) δυσκολεύουν την εκτίμηση της συνολικής φωτεινότητας - κάτι που με τη σειρά του επηρεάζει τις προβλέψεις για την πορεία τους.

Η γνώση της πορείας ενός αντικειμένου επιτρέπει στους αστρονόμους να προβλέψουν πόσο κοντά θα έρθει στη Γη. Στην προκειμένη περίπτωση, γνωρίζουμε ότι ο 3I/ATLAS δεν θα πλησιάσει τη Γη. Αλλά η σχετική του εγγύτητα (περίπου 1,8 αστρονομικές μονάδες στην κοντινότερη απόσταση από τη Γη) είναι αρκετά καλή για παρατηρήσεις από μικρά τηλεσκόπια.

Σημειώνεται ότι ο 3I/ATLAS είναι το τρίτο γνωστό διαστρικό αντικείμενο που «εισβάλει» στο δικό μας ηλιακό σύστημα.