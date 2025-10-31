H NASA «αδειάζει» την Κιμ Καρντάσιαν μετά τις θεωρίες περί «στημένης» προσελήνωσης - «Πήγαμε 6 φορές»

H NASA αναγκάστηκε να διαψεύσει την Κιμ Καρντάσιαν αναφορικά με την παρανοϊκή θεωρία συνωμοσίας που διατύπωσε στο ριάλιτι «The Kardasians» σχετικά με τη διαστημική αποστολή στη Σελήνη το 1969 και ότι η προσελήνωση δεν συνέβη ποτέ.

Συγκεκριμένα στο επεισόδιο της Πέμπτης η Κιμ συνομιλώντας με τη Σάρα Πόλσον διατύπωσε τις αμφιβολίες της για το αν η αποστολή «Apollo 11» πραγματοποιήθηκε και αν ο άνθρωπος πάτησε στη Σελήνη, δηλώνοντας πως της αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας.

«Σου στέλνω ένα εκατομμύριο άρθρα με τον Μπαζ Όλντριν και τον άλλον», λέει η Καρντάσιαν στην Πόλσον, προτού διαβάσει ένα άρθρο που φέρεται να αναφέρεται σε δήλωση του Μπαζ Όλντριν, του δεύτερου ανθρώπου που περπάτησε στη Σελήνη μετά τον Νιλ Άρμστρονγκ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Όλντριν απαντά στην ερώτηση «ποια ήταν η πιο τρομακτική στιγμή της αποστολής;» λέγοντας: «Δεν υπήρξε τρομακτική στιγμή, γιατί δεν συνέβη ποτέ. Θα μπορούσε να ήταν τρομακτικό, αλλά δεν ήταν, γιατί δεν έγινε».

Αυτή η «δήλωση» είναι, όπως φαίνεται, ο λόγος που η Καρντάσιαν πείστηκε ότι η προσελήνωση ήταν ψεύτικη. «Ασχολούμαι συνέχεια με θεωρίες συνωμοσίας», δηλώνει η Καρντάσιαν στην κάμερα, λίγο πριν πει στον παραγωγό ότι είναι πεπεισμένη πως η αποστολή ήταν στημένη. «Νομίζω πως ήταν ψεύτικη. Έχω δει βίντεο του Μπαζ Όλντριν να λέει πως δεν έγινε. Το λέει συνέχεια πια, σε συνεντεύξεις. Ίσως θα έπρεπε να βρούμε τον Μπαζ Όλντριν», πρόσθεσε.

Η απάντηση της ΝΑSA στις θεωρίες συνωμοσίας

Λίγες ώρες μετά την προβολή του επεισοδίου, ο αναπληρωτής διευθυντής της NASA, Σον Ντάφι, απάντησε δημόσια, κάνοντας tag την Καρντάσιαν σε ανάρτηση στο X.

«Ναι, έχουμε πάει στο φεγγάρι στο παρελθόν... 6 φορές! Και ακόμα καλύτερα: η NASA Artemis επιστρέφει υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ (Donald Trump). Κερδίσαμε την τελευταία διαστημική κούρσα και θα κερδίσουμε και αυτή» έγραψε χαρακτηριστικά ο Σον Ντάφι συνοδεύοντας την ανάρτησή του με έναν διαστημικό πύραυλο και μια αμερικανική σημαία.

Yes, @KimKardashian, we’ve been to the Moon before… 6 times!



And even better: @NASAArtemis is going back under the leadership of @POTUS.



We won the last space race and we will win this one too 🇺🇸🚀



🎥: Hulu pic.twitter.com/CkexEEPFSv — NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 30, 2025

Επιμένοντας, πάντως, σε συνωμοσιολογικό κλίμα, η τηλεπερσόνα σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Ντάφι, ρωτώντας τον για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαστημικό κομήτη με την ονομασία 3I/ATLAS. «Περιμένετε... τι είναι το 3I Atlas;!?!?!?!?!», έγραψε.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της NASA της εξήγησε ότι οι τρέχουσες «παρατηρήσεις της NASA δείχνουν ότι αυτός είναι ο τρίτος διαστημικός κομήτης που περνάει από το ηλιακό μας σύστημα. Δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν υπάρχει απειλή για τη ζωή εδώ στη Γη. 3 = ο τρίτος I = διαστημικός, που σημαίνει από πέρα από το ηλιακό μας σύστημα ATLAS = ανακαλύφθηκε από την ομάδα μας Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS)».



Στην ίδια απάντηση ο Ντάφι εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον «ενθουσιασμό» της Κιμ την οποία προσκάλεσε επίσημα στην επικείμενη εκτόξευση του Artemis από το το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Κένεντι.