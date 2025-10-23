Εντυπωσιακή ανακάλυψη της NASA: Ένα μικροσκοπικό «δεύτερο φεγγάρι» συνοδεύει τη Γη εδώ και δεκαετίες

Η NASA επιβεβαίωσε ότι η Γη έχει ένα δεύτερο φεγγάρι – και αποκάλυψε ότι θα παραμείνει κοντά στον πλανήτη μας τουλάχιστον έως το 2083.

Παρά τον εντυπωσιακό τίτλο του ως «νέου φεγγαριού» της Γης, το αντικείμενο στην πραγματικότητα είναι ένας αστεροειδής, ο οποίος περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο σε παρόμοια τροχιά με τη δική μας από τη δεκαετία του 1960. Έχει διάμετρο μόλις 19 μέτρα και θεωρείται «το μικρότερο και το λιγότερο σταθερό» από τα έξι ημι-φεγγάρια που έχουν εντοπιστεί με γήινες τροχιές.

Οι ειδικοί του αστεροσκοπείου Pan-STARRS στη Χαβάη ανακοίνωσαν για πρώτη φορά την ύπαρξη αυτού του νέου ημι-φεγγαριού, που ονομάζεται 2025 PN7, τον περασμένο μήνα. Σε αντίθεση με το φεγγάρι μας, που είναι ορατό χωρίς τηλεσκόπιο, αυτός ο μικρός διαστημικός βράχος μπορεί να εντοπιστεί μόνο με ισχυρά οπτικά μέσα. Και παρότι φαίνεται να περιφέρεται γύρω από τη Γη, δεν είναι δεσμευμένος βαρυτικά με τον πλανήτη μας — με τον καιρό θα απομακρυνθεί ξανά στο ανοιχτό διάστημα, αναφέρει το DailyStar.

Οι ερευνητές πίσω από την ανακάλυψη δήλωσαν: «Πλέον θεωρείται ευρέως αποδεκτό ότι τέτοια αντικείμενα είναι φυσικά και αποτελούν έναν δευτερεύοντα αστεροειδικό δακτύλιο, που καταλαμβάνει την περιοχή όπου το σύστημα Γης–Σελήνης περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο».

Τι είναι τα ημι-φεγγάρια

Ένα από τα πιο γνωστά ημι-φεγγάρια της Γης είναι το Kamo'oalewa, το οποίο ακολουθεί τροχιά συγχρονισμένη με τη Γη διάρκειας περίπου 381 ετών.

Τα ημι-φεγγάρια ανήκουν σε μια ιδιαίτερη κατηγορία διαστημικών σωμάτων, γνωστή ως Arjunas, τα οποία κινούνται σε συγχρονισμό με την τροχιά του πλανήτη μας γύρω από τον Ήλιο. Αυτά τα αντικείμενα με γήινες τροχιές είναι «γεμάτα εκπλήξεις», όπως δήλωσε τον περασμένο μήνα ο συγγραφέας της μελέτης Κάρλος ντε λα Φουέντε Μάρκος από το Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης.

Το νέο αυτό ημι-φεγγάρι είναι «μικρό, αμυδρό και ορατό μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα από τη Γη, οπότε δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι πέρασε απαρατήρητο για τόσο μεγάλο διάστημα».

Η ανακάλυψη δημοσιεύθηκε πρόσφατα στα Research Notes of the AAS.

Τα μικρο-φεγγάρια

Εκτός από τα ημι-φεγγάρια, η Γη συνοδεύεται κατά καιρούς και από λεγόμενα «μικρο-φεγγάρια» (minimoons) – αντικείμενα που πράγματι κινούνται σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας, αλλά μόνο προσωρινά. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί μόλις τέσσερα, κανένα εκ των οποίων δεν παραμένει πλέον σε τροχιά.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί της Planetary Society: «Τα ημι-φεγγάρια και τα μικρο-φεγγάρια αποτελούν τμήματα της γειτονιάς μας στο Διάστημα και μεταφέρουν πληροφορίες για την προέλευσή τους. Μπορεί να προέρχονται από την κύρια ζώνη αστεροειδών, από συγκρούσεις στη Σελήνη ή από τη διάσπαση μεγαλύτερων σωμάτων σε παρόμοιες τροχιές – οι επιστήμονες δεν είναι ακόμη βέβαιοι.



Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα και η ανάλυση της σύστασης αυτών των «σχεδόν φεγγαριών» μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα τους αστεροειδείς και τις πιθανές απειλές που ενδέχεται να συνιστούν για τη Γη».