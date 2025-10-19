Γιατί οι εξωγήινοι δεν μας έχουν επισκεφτεί ακόμα – Η ανατρεπτική θεωρία αστροφυσικού

Σκεφτείτε το: δισεκατομμύρια πλανήτες σε όλο τον Γαλαξία και παρ’ όλα αυτά, απόλυτη σιωπή. Κανένα σήμα, κανένα μήνυμα, κανένα ίχνος εξωγήινης νοήμονος ζωής. Αυτό το μυστήριο, γνωστό ως Παράδοξο του Φέρμι ή «η Μεγάλη Σιωπή», συνεχίζει να στοιχειώνει την ανθρωπότητα. Τώρα, ένας αστροφυσικός από τη NASA προτείνει μια ενδιαφέρουσα, αν και «απογοητευτική», εξήγηση: οι εξωγήινοι μπορεί να έχουν βαρεθεί να προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Και για να σας προλάβω, όσο «παράλογη» και αν φαίνεται αυτή η εξήγηση μπορεί να είναι πιο κοντά στην αλήθεια απ’ ό,τι νομίζαμε και όπως σημειώνει και ο Guardian σε κάθε περίπτωση είναι πολύ πιο προσγειωμένη και λιγότερο ακραία σε σχέση με όσες έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα.

Ο Δρ. Ρόμπιν Κόρμπετ, ανώτερος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, ο οποίος εργάζεται στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Γκόνταρντ της NASA, διατύπωσε μια υπόθεση βασισμένη στην αρχή της «ριζοσπαστικής κοινοτοπίας». Η θεωρία αυτή απορρίπτει την ιδέα των παντοδύναμων εξωγήινων πολιτισμών που ταξιδεύουν στο σύμπαν με τεχνολογίες πέρα από τη φαντασία μας. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι «οι εξωγήινοι πολιτισμοί έχουν τεχνολογία ελάχιστα ανώτερη από τη δική μας και, αφού εξερεύνησαν τη γειτονιά, απλώς βαρέθηκαν και σταμάτησαν να προσπαθούν».

Οι τεχνοϋπογραφές και η νέα θεωρία

Η αναζήτηση για εξωγήινη νοημοσύνη (SETI) επικεντρώνεται στην ανίχνευση «τεχνοϋπογραφών», ενδείξεων προηγμένης τεχνολογίας. Ένας ανεπτυγμένος πολιτισμός θα μπορούσε να κάνει γνωστή την ύπαρξή του με ισχυρά λέιζερ-φάρους, να στείλει ρομποτικούς ανιχνευτές σε όλο το γαλαξία ή να χτίσει τεράστιες δομές στο Διάστημα για διαφόρους σκοπούς όπως το να αξιοποιήσει την ενέργεια του μητρικού του άστρου του. Ένας προηγμένος εξωγήινος πολιτισμός θα μπορούσε ακόμη να επισκεφθεί άλλους πλανήτες ή να διασκορπίσει τεχνητά αντικείμενα στο Διάστημα, όλα αυτά θα μπορούσαν να κάνουν γνωστή την ύπαρξη του.

Η αρχή της ριζικής κοινοτοπίας, ωστόσο, λέει όχι. Εξηγεί τη μεγάλη σιωπή προτείνοντας ότι οι εξωγήινες κοινωνίες έφτασαν σε ένα τεχνολογικό «ταβάνι» το οποίο βρίσκεται λίγο πάνω από το τεχνολογικό επίπεδο που βρίσκεται σήμερα η ανθρωπότητα.

«Δεν μπορούν να κάνουν διαστρικά ταξίδια, δεν διαθέτουν μηχανές βασισμένες στη σκοτεινή ενέργεια ή τη σκοτεινή ύλη ή στις μαύρες τρύπες. Δεν αξιοποιούν νέους φυσικούς νόμους», υποστηρίζει ο Κόρμπετ. Αν συμβαίνει αυτό, τότε οι εξωγήινοι πολιτισμοί θα δυσκολεύονταν να διατηρήσουν για εκατομμύρια χρόνια ισχυρά σήματα λέιζερ, δεν θα μπορούσαν να πετούν εύκολα μεταξύ πλανητών, και αφού εξερεύνησαν το γαλαξία με ρομποτικά σκάφη, ίσως απλώς κουράστηκαν με τις ίδιες πληροφορίες και τα παράτησαν.

Επιφυλακτική η επιστημονική κοινότητα

Αν και ενδιαφέρουσα, η θεωρία του Δρ. Κόρμπετ, αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα από άλλους επιστήμονες. Επιστήμονες, όπως ο καθηγητής Μάικλ Γκάρετ τη χαρακτηρίζουν κάπως προβληματική, υποστηρίζοντας ότι η νοήμονα ζωή μπορεί να εξελίσσεται με τρόπους πέρα από την αντίληψή μας.

Κάποιοι ειδικοί στη SETI προτείνουν ότι ίσως ήδη έχουμε δει σημάδια, με μορφή ανεξήγητων εναέριων φαινομένων (UAPs), που υποδηλώνουν τεχνολογία πέρα από την ανθρώπινη.