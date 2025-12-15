Οι εξωγήινοι -αν υπάρχουν- τρέφονται με ραδιενέργεια, λέει νέα μελέτη

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πλανήτες που να μοιάζουν στη Γη, επιστήμονες υποστηρίζουν ότι κάποια μορφή ζωής θα μπορούσε να υπάρξει στα παγωμένα φεγγάρια των πλανητών. Οι συνθήκες που θεωρούμε αφιλόξενες όπως η αυξημένη ακτινοβολία και η έλλειψη ατμόσφαιρας, θα μπορούσε να είναι η βάση της διατροφής των εξωγήινων.

Η ακτινοβολία ως απρόσμενη πηγή ενέργειας για ζωή

Η μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό International Journal of Astrobiology δείχνει ότι οι η κοσμική ακτινοβολία μπορεί να προκαλεί τη διάσπαση μορίων νερού και να απελευθερώνει χημικά προϊόντα που να λειτουργούν ως τροφή για μικροργανισμούς. Αν η διαδικασία όντως τροφοδοτεί ζωή, τότε πλανήτες εκτός της κατοικήσιμης ζώνης ή χωρίς ήλιο δεν αποκλείονται πλέον από την αναζήτηση.

Όπως διαβάζουμε στο Popular Mechanics, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε τρεις πλανήτες όπου πιστεύεται ότι υπάρχει υπόγειος πάγος ή νερό: στον Άρη, στην Ευρώπη του Δία και στον Εγκέλαδο του Κρόνου. Χρησιμοποίησαν μοντέλα που δείχνουν πώς οι κοσμικές ακτίνες διασπούν μόρια σε διάφορα βάθη. Ιδιαίτερα τους ενδιέφερε η παραγωγή ηλεκτρονίων, που αποτελούν θεμέλιο της ενεργειακής διαδικασίας κάθε ζωντανού οργανισμού. Η στόχευση αυτών των σωμάτων βασίστηκε σε υπάρχοντα γεωλογικά και χημικά δεδομένα και μάλιστα ο Εγκέλαδος φαίνεται να έχει πλεονέκτημα στην υποστήριξη ζωής.

Το περίεργο βακτήριο που τρέφεται με ραδιενέργεια

Οι επιστήμονες προσομοίωσαν τις συνθήκες στις οποίες ζουν βακτήρια που αντέχουν υψηλή ακτινοβολία και αντλούν ενέργεια από τη διάσπαση ραδιενεργών ισοτόπων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Candidatus Desulforudis audaxviator, που επιβιώνει βαθιά κάτω από την επιφάνεια, τρεφόμενο από ραδιενέργεια. Αν τέτοιοι οργανισμοί υπάρχουν στη Γη, τότε αντίστοιχα είδη θα μπορούσαν να ζουν υπόγεια σε άλλους κόσμους.

Αν υπάρχει ζωή στους παραπάνω πλανήτες, δεν θα είναι εξελιγμένοι οργανισμοί αλλά μικροσκοπικά μικρόβια που επιβιώνουν οριακά χάρη στην παραγόμενη ενέργεια. Η ύπαρξή τους όμως θα άλλαζε τα πάντα: θα αποδείκνυε ότι η ζωή δεν είναι μοναδική, ούτε τυχαίο κοσμολογικό ατύχημα. Ακόμη και η πιο απλή μικροβιακή δομή θα σήμαινε ότι το σύμπαν βρίθει πιθανών οικοσυστημάτων, ακόμη κι αν δεν θυμίζουν τίποτα από τον δικό μας κόσμο.

Πρόσφατη δημοσίευση στο Nature Astronomy αποκάλυψε οργανικές ενώσεις σε κομμάτια πάγου που εκτόξευσε ο Εγκέλαδος και συνέλεξε το Cassini το 2008. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο δορυφόρος παράγει περισσότερες ανθρακούχες ουσίες απ’ ό,τι νομίζαμε. Αυτό δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ζωής, αλλά επιβεβαιώνει ότι οι «δομικές μονάδες» της ζωντανής χημείας βρίσκονται ήδη εκεί, αυξάνοντας τη βαρύτητα των θεωριών περί κατοικησιμότητας.

Από το ηλιακό σύστημα στο σύμπαν

Κάποιοι αστροβιολόγοι θεωρούν ότι η ενέργεια της ακτινοβολίας μπορεί να τροφοδοτεί μικροβιακή ζωή, άλλοι όμως υποστηρίζουν ότι πιο ρεαλιστική πηγή είναι οι υδροθερμικοί πίδακες στον υπόγειο ωκεανό του Εγκέλαδου. Εκεί, ζεστό νερό και χημικά στοιχεία αναμειγνύονται σαν ένα τεράστιο φυσικό εργαστήριο. Ανεξαρτήτως μηχανισμού, το δεδομένο είναι ένα: αν βρούμε έστω και ένα κύτταρο εκτός Γης, τότε η ζωή πιθανότατα είναι γεγονός σε ολόκληρο το σύμπαν.