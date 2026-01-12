Πέθανε ο Έριχ Φον Ντένικεν - Γιατί έμεινε γνωστός ως ο «συγγραφέας των εξωγήινων θεών»

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 90 ετών, ο Έριχ Φον Ντένικεν, ο Ελβετός συγγραφέας που έγινε παγκοσμίως γνωστός –και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος– προωθώντας τη θεωρία ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη οφείλεται σε παρεμβάσεις εξωγήινων πολιτισμών, μια άποψη που η επιστημονική κοινότητα έχει επανειλημμένα απορρίψει ως ψευδοεπιστημονική.

Όπως ανακοινώθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του, ο Φον Ντένικεν πέθανε το περασμένο Σάββατο (10/1) σε νοσοκομείο της κεντρικής Ελβετίας. Την είδηση επιβεβαίωσε η κόρη του, Κορνέλια, στο ελβετικό πρακτορείο ειδήσεων SDA.

Ποιος ήταν ο Έριχ Φον Ντένικεν

Ο Έριχ Φον Ντένικεν γνώρισε εκρηκτική επιτυχία το 1968 με το βιβλίο «Αναμνήσεις από το Μέλλον», στο οποίο υποστήριζε ότι η Γη έχει δεχθεί επανειλημμένες επισκέψεις από εξωγήινες οντότητες στο απώτερο παρελθόν. Ως «αποδείξεις» επικαλούνταν μνημεία και κατασκευές όπως οι αιγυπτιακές πυραμίδες, τα γεωγλυφικά της Νάσκα στο Περού και τα αγάλματα του Νησιού του Πάσχα, ισχυριζόμενος ότι οι αρχαίοι πολιτισμοί δεν διέθεταν την τεχνογνωσία για να τα δημιουργήσουν χωρίς εξωτερική βοήθεια.

«Χρειάστηκε κουράγιο για να γραφτεί αυτό το βιβλίο – και θα χρειαστεί κουράγιο για να διαβαστεί», έγραφε χαρακτηριστικά στην εισαγωγή του έργου του, αναγνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι οι επιστήμονες θα απέρριπταν τις θεωρίες του. Παρά την κριτική, επέμενε ότι «το παρελθόν βρίθει από άγνωστους θεούς που επισκέφθηκαν τη Γη με επανδρωμένα διαστημόπλοια».

Η αντίδραση της ακαδημαϊκής κοινότητας υπήρξε έντονη. Πολλοί αρχαιολόγοι και ιστορικοί εξέδωσαν βιβλία και μελέτες αντικρούοντας τα επιχειρήματά του, ενώ το 1973 το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel κυκλοφόρησε με εξώφυλλο τίτλο «Το ψέμα του Ντένικεν». Παρά τις αποδομήσεις, το κοινό αγκάλιασε το έργο του: περισσότερα από 40 βιβλία του πούλησαν συνολικά περίπου 70 εκατομμύρια αντίτυπα σε πάνω από 30 γλώσσες.

Από τη φυλακή στη διεθνή φήμη

Πριν στραφεί στη συγγραφή, ο Φον Ντένικεν εργαζόταν ως μάνατζερ ξενοδοχείων στην ανατολική Ελβετία. Η καριέρα του διακόπηκε όταν καταδικάστηκε για οικονομική απάτη και φυλακίστηκε για 18 μήνες. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ωστόσο, εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο και αποφυλακίστηκε ως διεθνώς αναγνωρίσιμος –και εμπορικά επιτυχημένος– συγγραφέας.

Το βασικό μοτίβο της επιχειρηματολογίας του βασιζόταν σε λογικά κενά. Όπως επισήμαιναν οι New York Times ήδη από το 1974, ο Φον Ντένικεν χρησιμοποιούσε την απουσία πλήρους εξήγησης για ορισμένα αρχαιολογικά φαινόμενα ως «απόδειξη» εξωγήινης παρέμβασης. Παρ’ όλα αυτά, η δημοφιλία του τον κατέστησε τακτικό καλεσμένο σε τηλεοπτικές εκπομπές στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Το 2003 εγκαινίασε στο Ιντερλάκεν το θεματικό πάρκο «Μυστήρια του Κόσμου», αφιερωμένο στις θεωρίες του, το οποίο όμως έκλεισε τρία χρόνια αργότερα λόγω οικονομικών προβλημάτων.

Η προσμονή της «επιστροφής»

Μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Φον Ντένικεν παρέμενε σταθερός στις απόψεις του. Σε κείμενα που δημοσίευε στην προσωπική του ιστοσελίδα υποστήριζε ότι οι «θεοί» του παρελθόντος είχαν υποσχεθεί να επιστρέψουν, προβλέποντας μια μελλοντική «κοσμική αποκάλυψη» που θα ανέτρεπε θρησκείες και επιστήμη.

Οι απόψεις του αναζωπυρώθηκαν το 2021, όταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ δημοσιοποίησε έκθεση για άγνωστα εναέρια φαινόμενα (UFO), χωρίς να αποκλείει εξωγήινη προέλευση. Τότε, σε συνέντευξή του στη Neue Zürcher Zeitung, δήλωνε ότι «όποιος μιλά για UFO και εξωγήινους δεν θα μπορεί πλέον να γελοιοποιείται».

Ο Έριχ Φον Ντένικεν αφήνει πίσω του ένα έργο που δίχασε όσο λίγα. Από τη μία, απορρίφθηκε σχεδόν καθολικά από την επιστήμη. Από την άλλη, διαμόρφωσε τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα γύρω από τις θεωρίες των «αρχαίων εξωγήινων», επηρεάζοντας γενιές αναγνωστών και τηλεοπτικών παραγωγών.