Αγκάθα Κρίστι: Η αδημοσίευτη φωτογραφία της από την Ακρόπολη το 1958

Πεντήντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα Δευτέρα 12 Ιανουαρίου από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή η Αγκάθα Κρίστι, η πιο εμβληματική συγγραφέας μυστηρίου του 20ού αιώνα.

Τιμώντας την μνήμη της, το studio Κλεισθένης δημοσίευσε στα social media ένα φωτογραφικό ντουκουμέντο από την επίσκεψη της διάσημης συγγραφέα στην Αθήνα το 1958. Η Αγκάθα Κρίστι ποζάρει στην Ακρόπολη καθισμένη ανάμεσα σε κολώνες.

«Η Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Άγκαθα Κρίστι φεύγει σαν σήμερα το 1976 από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών και το studio Κλεισθένης τη θυμάται με μια αδημοσίευτη φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη όταν επισκέφθηκε τη χώρα μας και συγκεκριμένα τον Παρθενώνα στην Ακρόπολη στις 29 Αυγούστου του 1958», αναφέρει στην ανάρτησή του το studio Κλεισθένης.

Η Αγκάθα Κρίστι γεννήθηκε το 1890 στο Ντέβον της Αγγλίας. Η συγγραφέας άφησε το αποτύπωμά της για τα αστυνομικά έργα της, 66 μυθιστορήματα και 14 συλλογές διηγημάτων. Πολλά από αυτά μεταφέρθηκαν με επιτυχία στον κινηματογράφο.

Έγραψε επίσης δύο αυτοβιογραφικά έργα, αισθηματικά μυθιστορήματα αλλά και θεατρικά, μεταξύ των οποίων το μακροβιότερο έργο στην ιστορία του σύγχρονου θεάτρου, την Ποντικοπαγίδα (1952). Η δουλειά της στα έργα αυτά, στα οποία πρωταγωνιστούν οι ντετέκτιβ Ηρακλής Πουαρό και Μις Μαρπλ, της έδωσε τον τίτλο της «Βασίλισσας του Εγκλήματος».